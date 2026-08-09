Les deux combattants préférés de Trump à l’UFC révélés : qui sont-ils ?

Ali Abdel-Aziz, l’un des managers les plus connus de l’UFC, a révélé les noms des deux combattants que le président américain Donald Trump respecte particulièrement dans le monde des arts martiaux mixtes. Selon lui, cette liste comprend l’actuel champion des poids légers, Justin Gaethje, et la légende de l’UFC, Khabib Nurmagomedov.

Fait remarquable, Abdel-Aziz n’a pas présenté cette opinion comme une simple supposition. Le manager a déclaré avoir récemment assisté à une rencontre entre Trump et Gaethje, ajoutant que l’attitude du président envers le combattant l’avait lui-même profondément impressionné.

Trump a discuté avec Gaethje pendant trois heures

S’exprimant dans le podcast Pound 4 Pound, Ali Abdel-Aziz a raconté que Donald Trump avait personnellement invité Justin Gaethje il y a trois semaines.

Selon le manager, ils ont discuté pendant près de trois heures.

Abdel-Aziz a expliqué avoir été impressionné en voyant comment le président échangeait avec Gaethje. Il a déclaré que Trump admirait la personnalité du combattant et le respectait énormément. Il a ensuite livré sa conclusion : selon lui, parmi les combattants de l’UFC, Trump apprécie surtout Gaethje et Khabib Nurmagomedov.

Il ne s’agit évidemment pas d’un classement officiel établi par Trump, mais de l’observation et de l’évaluation personnelles d’Abdel-Aziz.

Trump avait déjà appelé Gaethje « mon ami »

La relation chaleureuse entre le président et Justin Gaethje s’était déjà manifestée publiquement.

Le 6 mai, lorsque Gaethje avait rencontré Trump dans le Bureau ovale avec d’autres stars de l’UFC, le président l’avait appelé « mon ami » et avait salué son style de combat. Trump avait particulièrement souligné la capacité de Gaethje à poursuivre le combat même après avoir encaissé de lourds coups.

Ali Abdel-Aziz avait également participé à cette rencontre. Au cours de la conversation, Trump avait demandé au manager des nouvelles de Khabib Nurmagomedov et l’avait décrit comme « un combattant très spécial ». Le président avait aussi rappelé que Khabib avait remporté ses 29 combats.

Gaethje a réalisé son plus grand rêve à la Maison-Blanche

Un nouvel événement majeur est venu s’ajouter à la relation entre Justin Gaethje et Trump.

Le 14 juin, lors du tournoi UFC Freedom 250 organisé sur la pelouse sud de la Maison-Blanche, Gaethje a affronté Ilia Topuria pour le titre des poids légers. L’Américain s’est imposé par KO technique après que le coin de son adversaire a arrêté le combat à l’issue du quatrième round, devenant ainsi le champion incontesté des poids légers de l’UFC.

Pour Gaethje, âgé de 37 ans, il s’agissait du plus grand trophée qui manquait encore à son palmarès. L’UFC l’a également placé en tête de son classement du meilleur combattant du premier semestre 2026.

En ce sens, l’une des plus grandes victoires professionnelles de Gaethje a eu lieu précisément pendant la présidence de Trump, sur le site de la Maison-Blanche.

Ironie du sort, les deux « favoris » de Trump se sont affrontés

Les deux noms cités par Abdel-Aziz sont également liés par un autre fait historique.

Khabib Nurmagomedov a disputé le dernier combat de sa carrière professionnelle précisément contre Justin Gaethje .

Lors de l’UFC 254, en octobre 2020, Khabib a soumis Gaethje au deuxième round avec une clé de cheville en triangle. Le combattant daghestanais a ensuite annoncé la fin de sa carrière avec un bilan de 29 victoires et aucune défaite.

Ainsi, selon l’interprétation d’Abdel-Aziz, les deux combattants de l’UFC que Trump estime le plus se sont un jour affrontés pour la ceinture de champion.

La relation entre Khabib et Trump est également notable

Même s’il n’a plus disputé de combat professionnel depuis 2020, Khabib reste l’un des sportifs les plus célèbres de l’histoire de l’UFC.

Il a terminé sa carrière avec 29 victoires et aucune défaite, défendu avec succès à trois reprises la ceinture des poids légers de l’UFC, puis été intronisé au Hall of Fame de l’UFC.

Le fait que Trump ait spécialement mentionné Khabib en mai dans le Bureau ovale pourrait également expliquer l’avis d’Abdel-Aziz. Lors de cette conversation, le président avait récité son bilan de mémoire et évoqué son dernier combat contre Gaethje.

Abdel-Aziz veut un nouveau combat d’envergure pour Gaethje

La dernière intervention du manager ne portait pas uniquement sur Trump.

Abdel-Aziz a déclaré que, compte tenu de l’approche de la fin de carrière de Gaethje, âgé de 37 ans, son prochain combat devait être aussi important que possible. Il a même suggéré que son prochain adversaire pourrait être Islam Makhachev, le champion des poids mi-moyens. Abdel-Aziz est le manager de longue date des deux combattants.

Un tel combat n’a pas encore été confirmé. Mais le titre remporté par Gaethje après sa victoire sur Topuria à la Maison-Blanche, ainsi que sa relation étroite avec Trump, rendent la dernière étape de sa carrière encore plus intéressante.

Si l’on en croit Abdel-Aziz, l’UFC compte des centaines de combattants célèbres, mais deux noms ont particulièrement retenu l’attention du président américain : Justin Gaethje et Khabib Nurmagomedov.

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