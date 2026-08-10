La semaine décisive pour l’avenir de Julián Álvarez a commencé

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La semaine décisive pour l’avenir de Julián Álvarez a commencé

Selon les informations publiées par un média sportif, l’attaquant de l’équipe nationale argentine Julián Álvarez reprend aujourd’hui l’entraînement de pré-saison avec l’Atlético de Madrid. Le joueur s’apprête à prendre une mesure particulière dans l’espoir de contraindre la direction du club madrilène à entamer des négociations de transfert avec Barcelone. Cette semaine devrait être décisive pour l’avenir de l’attaquant et ses chances de rejoindre le club catalan. rapporte Goal.com.

Rappelons que l’attaquant avait publiquement exprimé son souhait de rejoindre Barcelone pendant la Coupe du monde. Depuis, la situation s’est fortement tendue. L’Atlético a officiellement porté plainte auprès de la FIFA et de la Fédération espagnole de football, accusant les Catalans d’avoir négocié avec un joueur encore sous contrat durant une période protégée.

La direction du club et Diego Simeone campent sur leurs positions

Le directeur général de l’Atlético, Miguel Ángel Gil Marín, et le président du club, Enrique Cerezo, ont fermement affirmé qu’ils ne vendraient Julián Álvarez sous aucun prétexte lors du mercato estival. L’entraîneur Diego Simeone a également exprimé sa position tranchée sur le sujet à la fin de la semaine dernière.

« La situation est claire, le club a pris sa décision », avait brièvement déclaré le technicien argentin. La fermeté de l’entraîneur et de la direction madrilènes complique encore davantage le processus de transfert.

De son côté, Barcelone était immédiatement passé à l’action après la déclaration d’Álvarez, en envoyant sa première offre officielle et en annonçant publiquement son intérêt. Toutefois, les Catalans ont préféré garder le silence ces dernières semaines. Consciente de la grande complexité de ce transfert, la direction du club avance avec une extrême prudence à chaque étape.

Le retour de Julián Álvarez à l’entraînement et la demande particulière qu’il devrait adresser à la direction du club pourraient encore bouleverser la situation. Si le joueur accentue officiellement la pression pour obtenir son transfert, la direction de l’Atlético pourrait être contrainte de revoir sa position.

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Jahongir Tursunov
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