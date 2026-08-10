Darwin Núñez a annoncé le transfert de Ronald Araújo à Liverpool avant le club

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Darwin Núñez a annoncé le transfert de Ronald Araújo à Liverpool avant le club

L'ancien attaquant de Liverpool, Darwin Núñez, a annoncé sur les réseaux sociaux que son compatriote Ronald Araújo avait rejoint le club anglais avant même le communiqué officiel. Selon Liverpool Echo, les Reds ont recruté le défenseur de Barcelone en prêt jusqu'à la fin de la saison, avec une option d'achat définitive de 47 millions de livres sterling. Goal.com rapporte .

Bien que Liverpool n'ait pas encore officiellement présenté sa nouvelle recrue, Darwin Núñez, parti à Al-Hilal l'été dernier, s'en est chargé. Vendredi, il a publié sur X (anciennement Twitter) une photo avec Ronald Araújo, révélant le transfert au monde du football et s'attirant les applaudissements des supporters.

Ronald Araújo sous les couleurs de Liverpool

Dans un message sincère, Darwin Núñez a exprimé son amour indéfectible pour son ancien club et souhaité bonne chance à son nouveau coéquipier. Núñez a écrit dans son message : "Je te souhaite le meilleur dans ce grand club, mon ami. Je suis très heureux que tu ressentes l'amour et le soutien des supporters de LFC. Ils sont vraiment uniques et te le feront ressentir encore et encore", félicitant ainsi son compatriote.

Ce transfert constitue une étape importante pour renforcer la défense de Liverpool, affaiblie après le départ gratuit d'Ibrahima Konaté au Real Madrid. Ronald Araújo a disputé 213 rencontres avec Barcelone au cours de son parcours réussi en Liga, remportant trois titres de champion et cinq coupes nationales.

Le défenseur central uruguayen a également figuré dans l'équipe type de la Liga au terme des saisons 2022 et 2024. L'arrivée de ce joueur expérimenté devrait combler une lacune préoccupante dans l'effectif de Liverpool.

Le fait que Darwin Núñez ait diffusé la nouvelle avant toute annonce officielle du club a suscité de vives discussions parmi les supporters. Les internautes ont accueilli cette initiative de l'ancien attaquant avec humour et enthousiasme, tout en lui exprimant leur gratitude.

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Jahongir Tursunov
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