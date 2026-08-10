Girona veut rapatrier son ancien joueur d’Arabie saoudite

Le club espagnol de Girona est entré dans la phase décisive des négociations pour rapatrier le milieu de terrain Unai Hernández, qui traverse une période difficile en Arabie saoudite, afin de renforcer son effectif. Selon Goal.com, l’équipe catalane prévoit de recruter son ancien joueur en prêt. Goal.com rapporte que

Girona a achevé sa préparation pour la nouvelle saison de LaLiga Hypermotion. L’équipe dirigée par Kike Álvarez n’a remporté qu’un seul match amical cet été et a fait match nul 1-2 contre Nàstic lors de sa dernière rencontre. Ces résultats de pré-saison soulèvent de nombreuses questions au sein du staff technique.

Détails du transfert et conditions financières

Selon le média saoudien Al-Riyadiya, Al-Ittihad étudie une offre officielle visant à prêter Hernández pour une saison. Les principales négociations entre les parties portent sur les questions logistiques liées au salaire élevé du joueur au Moyen-Orient.

La direction de Girona propose de prendre en charge seulement une petite partie du salaire considérable du joueur, tandis qu’Al-Ittihad paierait le reste. Le milieu de terrain originaire de Malgrat-de-Mar souhaite redevenir une figure clé dans son pays et retrouver sa forme sportive d’antan.

Le parcours du joueur

La carrière récente d’Unai Hernández a été marquée par de nombreux rebondissements. Il a passé les premières années de sa carrière professionnelle à l’académie de Girona, avant de rejoindre le FC Barcelone. Arrivé à l’académie de La Masia en 2022, le milieu offensif est devenu un joueur important du Barça Atlètic.

Ses prestations remarquées ont attiré l’attention de clubs étrangers et, en janvier 2025, Al-Ittihad a recruté le joueur auprès de Barcelone pour 4,5 millions d’euros, auxquels pouvaient s’ajouter des bonus. Cependant, son passage au club de Djeddah ne s’est pas déroulé comme prévu et il a ensuite été prêté à Al-Shabab, une autre équipe de la Saudi Pro League.