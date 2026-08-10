Kreios Space teste un moteur spatial fonctionnant dans l’atmosphère terrestre

L’entreprise espagnole Kreios Space se prépare à tester un moteur spatial unique qui utilise l’atmosphère terrestre comme fluide de travail. Selon ixbt.com, si l’expérience est concluante, la technologie Air-Breathing Electric Propulsion (ABEP) permettra aux satellites de fonctionner pendant des années sur des orbites très basses sans disposer de grandes réserves de carburant. À ce sujet, Ixbt.com rapporte .

Selon le projet des spécialistes, le premier satellite expérimental équipé du système ABEP devrait être placé sur une orbite terrestre très basse, ou VLEO. Même si la date exacte du lancement n’a pas encore été officiellement annoncée, Kreios Space travaille avec un objectif fixé à 2027. Le principe de fonctionnement de ce nouveau système rappelle celui d’un moteur aérobie classique, à la différence qu’il utilise une atmosphère extrêmement raréfiée au lieu d’un air dense.

Comment fonctionne cette technologie innovante

Pendant le vol, l’appareil capture les molécules de gaz résiduelles présentes dans son environnement, puis les chauffe et les ionise. Le plasma ainsi produit est accéléré avant d’être expulsé du moteur, créant la poussée nécessaire. Le principal avantage de cette approche est que l’appareil n’a pas besoin d’un approvisionnement constant en carburant depuis la Terre. L’électricité nécessaire au moteur est fournie par des panneaux solaires, tandis que le fluide de travail servant à produire la poussée est directement prélevé dans l’atmosphère.

La technologie ABEP est spécialement développée pour les orbites très basses, désignées par l’acronyme VLEO, situées à environ 100 à 400 kilomètres d’altitude. Cependant, ces altitudes présentent aussi un inconvénient majeur : même une atmosphère extrêmement ténue exerce une résistance notable sur le satellite, réduisant progressivement sa vitesse et son altitude. Les moteurs classiques peuvent compenser ce freinage, mais leurs réserves de carburant s’épuisent rapidement en fonctionnement continu.

Porter la qualité et les capacités de communication à un niveau supérieur

La nouvelle technologie propose de transformer ce problème en avantage. L’atmosphère qui freine le satellite devient simultanément une source de fluide de travail pour son moteur. Si le système parvient à capturer suffisamment de molécules et à les accélérer efficacement, l’appareil pourra maintenir son orbite en continu.

Pour sa première mission de démonstration, Kreios Space a choisi la plateforme MP42 de l’entreprise lituanienne Kongsberg NanoAvionics. Les ingénieurs de NanoAvionics adaptent le satellite au dispositif expérimental et intègrent avec succès le système ABEP. Les orbites très basses attirent les agences spatiales pour plusieurs raisons : plus un satellite est proche de la Terre, plus ses instruments optiques peuvent obtenir des images précises. Cela est important pour la télédétection, la cartographie et la surveillance des objets situés à la surface de la Terre.