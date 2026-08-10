La Chine prévoit d’envoyer des robots-chiens sur une station lunaire

Des spécialistes chinois étudient la possibilité d’envoyer des robots quadrupèdes, c’est-à-dire des robots-chiens, vers la future Station internationale de recherche lunaire (ILRS). Selon un concept publié dans Chinese Space Science and Technology, ces machines intelligentes devraient aider étroitement les astronautes dans leurs recherches scientifiques, leurs inspections techniques et la construction des infrastructures. Ixbt.com rapporte .

Selon le nouveau projet, les robots quadrupèdes surveilleront régulièrement la zone autour de la base. Contrairement aux appareils à roues, ils pourront se déplacer plus librement sur un terrain accidenté et franchir efficacement les rochers ainsi que les petits obstacles. Les robots-chiens auront également pour mission de collecter des échantillons de sol et de roches lunaires, d’étudier l’environnement et d’assister l’équipage pendant les expériences scientifiques.

Un assistant et un compagnon dans l’espace

Selon l’un des scénarios envisagés, trois robots et trois astronautes pourraient travailler ensemble en se répartissant les tâches. À l’avenir, les appareils quadrupèdes pourraient être chargés de missions plus complexes, comme la construction et la maintenance d’un habitat permanent. Ils pourraient notamment extraire de la glace d’eau et des ressources minérales, transporter des matériaux et participer à la création de structures à partir de matières premières lunaires locales.

L’automatisation influencera également la vie quotidienne sur la base. En théorie, les robots devraient pouvoir surveiller les paramètres de l’air et la température, effectuer des opérations de nettoyage, prendre soin des plantes et même aider à préparer les repas. Le projet présente aussi un aspect social particulier, puisqu’il est proposé de les équiper d’interfaces vocales.

Défis techniques et projets pour l’avenir

Selon les spécialistes, travailler de manière autonome sur la Lune est bien plus complexe que sur Terre. La plupart des systèmes modernes de vision artificielle et de navigation sont entraînés à partir de données terrestres, alors que la surface lunaire diffère fortement par sa luminosité, son relief et sa température. Les robots auront donc besoin d’algorithmes spéciaux et de phases d’entraînement supplémentaires.

Les robots-chiens sont étudiés dans le cadre des plans plus vastes du programme ILRS. La mise en place de l’infrastructure de la base est prévue autour de 2035, avant son extension progressive. D’ici 2045, un système d’installations plus avancées devrait apparaître sur la surface de la Lune et en orbite, avec une attention particulière portée au pôle Sud, où se trouvent des réserves de glace d’eau.