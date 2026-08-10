Marc Cucurella donne sa première interview après son transfert au Real Madrid

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Marc Cucurella donne sa première interview après son transfert au Real Madrid

Le défenseur espagnol Marc Cucurella, qui a rejoint le Real Madrid, a partagé ses premières impressions après la finalisation de son transfert. Le joueur considère cette décision comme l’une des étapes les plus importantes de sa carrière.

Dans une interview exclusive accordée à la chaîne officielle du club, Real Madrid TV, le défenseur espagnol a souligné que rejoindre l’équipe madrilène était un rêve d’enfance.

« Tout enfant qui joue au football veut jouer dans ce club »

Marc Cucurella n’a pas caché que l’attente avait été longue, mais qu’enfin porter le maillot du club merengue lui procurait une joie immense :

« Je suis très heureux. L’attente a été longue, mais je suis enfin ici. Aujourd’hui, je me suis entraîné avec mes nouveaux coéquipiers et j’ai fait connaissance avec toutes les personnes du club. J’ai désormais hâte d’apprendre progressivement à mieux les connaître et de vivre une magnifique saison.

C’est évidemment une immense fierté pour moi. C’est un club doté d’une riche histoire, le plus grand d’Europe. Être ici aujourd’hui est pour moi un privilège, un honneur et, avant tout, la récompense de tout le travail accompli au cours de ma carrière. Pour tout enfant qui commence à jouer au football, il est très difficile de refuser la possibilité de jouer dans un tel club. Cette opportunité m’a été offerte et je n’ai pas hésité un seul instant », a déclaré le défenseur.

Les soirées magiques au Bernabéu et de nouvelles responsabilités

Cucurella a ajouté qu’il était impatient de vivre depuis le terrain les rencontres inoubliables au Santiago Bernabéu et les parcours victorieux du club en Ligue des champions :

« En tant que spectateur, j’ai assisté à toutes les soirées magiques au Bernabéu, aux retours de l’équipe et à tous ses trophées remportés en Ligue des champions. Pouvoir désormais vivre tout cela par moi-même et avoir la chance de faire partie de cette histoire représente une immense responsabilité. En même temps, c’est un défi très agréable et important pour moi », a-t-il conclu.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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