Le milieu de terrain de l’équipe nationale anglaise Phil Foden a signé avec Manchester City un nouveau contrat de longue durée courant jusqu’en 2030. L’accord prévoit également une option de prolongation de 12 mois, illustrant clairement la grande confiance du club envers son joueur formé à l’académie et sa vision de son avenir. Goal.com rapporte l’information.

Dans une interview exclusive accordée à Goal.com, l’ancien international Colin Hendry a commenté cette décision de la direction de Manchester City, soulignant que le club protégeait son précieux actif contre les risques financiers et ceux du marché des transferts. Selon lui, même si les deux dernières saisons n’ont pas été très réussies pour le joueur, ce nouveau contrat contribuera à maintenir sa valeur marchande à un niveau élevé.

Des perspectives sous la direction du nouvel entraîneur

Depuis ses débuts avec Manchester City après être sorti de l’académie du club, Phil Foden a disputé 369 matchs. Au cours de sa carrière, il a remporté six fois la Premier League anglaise. Son riche palmarès comprend également la FA Cup, la League Cup et la Ligue des champions.

Désormais âgé de 26 ans, le joueur possède la capacité de changer complètement le cours d’un match lorsqu’il évolue à son meilleur niveau. Toutefois, en raison de sa baisse de régime au cours des deux dernières saisons, il n’avait pas été retenu dans la liste de l’équipe nationale anglaise pour la Coupe du monde 2026.

Objectifs futurs et changements au sein de l’équipe

Le départ de Pep Guardiola et la nomination de son ancien adjoint Enzo Maresca au poste d’entraîneur principal ouvrent une nouvelle page dans la carrière de Foden. Le joueur a lui-même accueilli ces changements positivement et déclaré vouloir retrouver un rôle central au sein de l’équipe.

Selon Colin Hendry, la concurrence est très forte au sein de l’équipe nationale anglaise pour les postes de milieu de terrain et de numéro 10, notamment en raison de la présence de talents comme Cole Palmer. Malgré cela, l’expert est convaincu que Phil Foden peut à nouveau exprimer pleinement son potentiel et devenir un véritable joueur de classe mondiale.