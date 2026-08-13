Xiaomi prépare un nouveau smartphone à écran pliable

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Xiaomi prépare un nouveau smartphone à écran pliable

Alors que le segment des appareils à écran pliable se développe rapidement sur le marché mondial, Xiaomi travaille sur un nouveau gadget innovant. Les premières images de la face avant du premier smartphone pliable grand format de la marque sont apparues en ligne. Cet appareil est particulièrement intéressant, car il devrait concurrencer les produits des leaders du marché Huawei et Samsung. Ixbt.com rapporte cette information rapporte l'information.

Nouveau format et principales caractéristiques techniques

Selon ixbt.com, le nouveau smartphone Xiaomi adoptera un format inédit, proche de celui des modèles tablette pliables de Huawei et Samsung. D'après les premières informations, l'écran interne sera fabriqué dans un format présentant un ratio d'environ 4:3. Les experts soulignent qu'un tel ratio facilite le travail avec les textes, la navigation sur Internet et la consommation de contenus multimédias.

Les images diffusées montrent que la diagonale de l'écran en position dépliée atteint environ 7,6 pouces. Cette dimension le rapproche du format d'une tablette compacte. On distingue également une encoche dédiée à la caméra frontale dans l'angle supérieur droit de l'écran interne.

Les différences face aux concurrents

En matière de design, les ingénieurs de Xiaomi ont opté pour des solutions originales. Ainsi, même si les angles de l'appareil rappellent ceux de Huawei, son principal concurrent, Xiaomi a choisi d'arrondir davantage les coins de l'écran. Les captures d'écran montrent clairement que les rayons d'arrondi sont nettement plus importants.

Pour le moment, Xiaomi garde secrètes les caractéristiques techniques officielles de ce smartphone prometteur ainsi que sa date de commercialisation. Malgré cela, les informations ayant fuité en ligne ont déjà suscité un vif intérêt dans le monde de la technologie et montrent que le marché des téléphones à écran pliable pourrait devenir encore plus concurrentiel.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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