Real Madrid remporte son premier trophée de 2026

Le club espagnol du Real Madrid a remporté son premier trophée de 2026 dans le cadre de matchs amicaux et de tournoi organisés avant la nouvelle saison. Les Madrilènes se sont imposés 1-0 face au Deportivo et ont remporté la légendaire Coupe Teresa Herrera .

L’unique but qui a offert la victoire au club merengue a été inscrit par Brahim Díaz . Fait remarquable, la passe décisive lui a été délivrée par le gardien du club, Andriy Lunin .

Plus de 40 kilos : deux joueurs ont soulevé le trophée

La Coupe Teresa Herrera est considérée comme l’un des trophées les plus insolites et les plus rares du football. Cette coupe porte le nom d’une célèbre philanthrope espagnole ayant vécu au XVIIIe siècle et se distingue par sa taille et son poids records.

Avec un poids de plus de 40 kilogrammes , deux joueurs madrilènes ont dû soulever ensemble le trophée et le porter sur le terrain après le coup de sifflet final.

Photo avec Pérez et statut du trophée

Après leur victoire, les joueurs du Real Madrid ont posé pour un souvenir autour de ce trophée géant avec le président du club, Florentino Pérez .

À noter que la Coupe Teresa Herrera est une compétition traditionnelle de pré-saison et ne fait pas partie des trophées officiels de l’UEFA ou de La Liga. Cette victoire devrait toutefois apporter au géant madrilène un élan moral et une grande confiance avant la nouvelle saison.

Laissez votre avis dans les commentaires et partagez l’article avec vos proches sur Telegram ou d’autres réseaux sociaux.