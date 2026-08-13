Le Barça s’active à nouveau à l’approche de la fin du mercato estival

À l’approche des derniers jours du mercato estival, le FC Barcelone se prépare à intensifier son activité sur le marché des transferts. Le club catalan prévoit de conclure plusieurs opérations afin de se séparer des joueurs indésirables, d’augmenter sa marge salariale et d’inscrire rapidement les joueurs qui ne le sont pas encore. Selon Goal.com qui rapporte.

Selon le quotidien Sport, l’objectif principal de la direction du FC Barcelone est clair. Le club souhaite recruter un nouvel attaquant et étudie en priorité les candidatures de Julián Álvarez, ainsi que celles de Rodri et de Cancelo. Toutefois, la direction sportive espère également boucler une autre opération importante dans les dernières heures du mercato.

Deco cherche un défenseur central

Depuis le début du mercato estival, le directeur sportif du club, Deco, travaille activement au renforcement de la charnière centrale. Sa priorité est de recruter un défenseur central de haut niveau, capable si possible d’évoluer du pied gauche. Si les finances le permettent, ce transfert pourrait être conclu dans les derniers jours du mercato.

Dans un premier temps, le directeur sportif avait tenté de recruter le défenseur de l’Inter Alessandro Bastoni. Cependant, cette piste a échoué en raison de divergences sportives entre les parties et du prix très élevé fixé par le club milanais. Les négociations concernant la défense s’étaient ensuite temporairement calmées.

Le départ de Ronald Araújo a changé les plans

Cependant, le départ de Ronald Araújo a de nouveau rendu prioritaire la recherche d’un défenseur pour le FC Barcelone. Le club a donc pris la décision ferme de recruter un nouveau joueur. L’entraîneur Hansi Flick est pour le moment satisfait du duo formé par Pau Cubarsí et Gerard Martín, mais il comprend également l’importance de renforcer l’effectif avec un joueur de haut niveau si une bonne occasion se présente.

L’effectif compte également Andreas Christensen et Eric García, dont l’un devrait être amené à jouer régulièrement au poste de latéral au cours de la saison. Les dernières manœuvres du club catalan sur le marché des transferts et l’évolution de sa situation financière seront connues dans les prochains jours.