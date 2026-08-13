Au Kirghizistan Au Kirghizistan, la maison d’une femme qui voulait préparer des bo‘g‘irsoq a entièrement brûlé dans un incendie. L’incident s’est produit le 7 août.

Selon la femme, l’huile chaude a soudainement pris feu pendant la friture des bo‘g‘irsoq, provoquant l’incendie. Les flammes se sont rapidement propagées aux autres pièces de la maison.

La vidéo de l’incident montre la femme faire descendre son enfant du deuxième étage vers des personnes qui se trouvaient en bas à cause de l’incendie, puis sauter elle-même par la fenêtre.

La maison a été gravement endommagée par l’incident. Pendant l’incendie, la vie de la femme et de son enfant a été en danger.