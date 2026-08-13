Apple négocie avec des médias pour son assistant vocal Siri

Apple négocie avec de grands éditeurs au sujet de l’utilisation de données médiatiques pour la nouvelle génération de Siri, basée sur l’intelligence artificielle et attendue prochainement. Selon The Wall Street Journal, le géant technologique a contacté ces derniers mois plusieurs grands médias afin de permettre à l’assistant vocal d’accéder aux actualités et informations récentes grâce à leurs contenus. Selon Techcrunch.com rapporte .

Cette initiative s’inscrit dans les efforts d’Apple pour améliorer considérablement son assistant vocal et le mettre au niveau des exigences actuelles. Les utilisateurs attendent depuis plusieurs années un assistant doté d’une intelligence artificielle plus performant et plus riche en fonctionnalités. Les nouvelles fonctions d’IA de Siri devraient être présentées au public d’ici la fin de l’année.

Modèle de financement et budget

Au cours des négociations, Apple aurait proposé aux éditeurs un modèle de paiement particulier. Plutôt que de verser une licence fixe, l’entreprise souhaiterait appliquer une compensation variable en fonction de l’utilisation des contenus. Cette approche diffère nettement des pratiques habituelles du secteur, car les grandes entreprises paient généralement des montants fixes garantis pour un accès étendu.

Apple envisagerait actuellement un budget à neuf chiffres pour ces objectifs. Cela montre que l’entreprise est prête à consacrer d’importantes ressources financières à la fourniture d’informations fiables et de qualité à son intelligence artificielle. Toutefois, Apple n’a pas encore commenté la demande officielle de TechCrunch concernant cette affaire.

La concurrence sur le marché de l’intelligence artificielle

Dans un contexte de développement rapide des technologies d’intelligence artificielle sur le marché technologique, ce type de partenariat revêt une grande importance. Apple cherche à adapter son assistant vocal aux exigences actuelles et à permettre aux utilisateurs d’obtenir rapidement non seulement des informations générales, mais aussi les actualités les plus récentes et précises.

Les accords qui pourraient être conclus avec les éditeurs sont susceptibles de transformer la diffusion et la consommation de l’information au sein de l’écosystème Apple, leader du marché des appareils mobiles. Après le lancement des nouvelles fonctions, des millions d’utilisateurs pourront être informés en quelques instants des derniers événements dans le monde via Siri.