Une nouvelle page s’est ouverte dans le royaume du football néerlandais : le légendaire technicien espagnol Xavi Hernández a officiellement pris ses fonctions de sélectionneur de l’équipe nationale des Pays-Bas. Selon Goal.com, cette nomination a suscité une émotion particulièrement forte chez l’une des grandes stars de l’équipe, le milieu de Tottenham Xavi Simons, révélant une fois encore le lien personnel profond qui les unit. Écarté de la Coupe du monde 2026 en raison d’une grave blessure au genou droit, Simons n’a pas caché sur ses réseaux sociaux sa joie de voir à la tête de la sélection l’homme dont il porte le prénom. À ce sujet, Goal.com rapporte .

Il s’avère que l’histoire du prénom du jeune footballeur néerlandais remonte précisément à la légende du football espagnol. Dans de précédentes interviews, la mère de Simons avait révélé qu’il avait été prénommé en hommage au milieu de terrain qui dirigeait avec maestria le jeu du grand club catalan, le FC Barcelone. Alors que ses parents réfléchissaient au prénom à donner à leur enfant, ils ont regardé un match auquel participait ce joueur et pris leur décision en un instant. Depuis, cette symbiose s’est poursuivie à l’académie de La Masia comme dans la suite de la carrière du footballeur.

Stabilité du staff et nouvelle approche

En accordant sa confiance au nouvel entraîneur, la Fédération néerlandaise de football (KNVB) a également assuré la stabilité nécessaire en conservant des techniciens locaux au sein du staff. Selon les informations disponibles, Ruud van Nistelrooy restera dans l’équipe technique. L’ancien attaquant de Manchester United et du Real Madrid, qui a démontré son grand potentiel lors de la dernière Coupe du monde, fera le lien essentiel entre l’héritage de l’ère Ronald Koeman et les nouvelles idées tactiques de Xavi Hernández.

L’entraîneur des gardiens, Patrick Lodewijks, a également été maintenu à son poste. Par cette décision, la fédération néerlandaise entend harmoniser la philosophie offensive de Xavi, fondée sur la possession du ballon, avec la structure existante. À 46 ans, le technicien catalan, premier entraîneur étranger à diriger la sélection depuis la fin des années 1970, porte une responsabilité considérable et ambitionne de transformer en profondeur le style de jeu de l’équipe dans le cadre d’un contrat de longue durée.

Les défis à venir

La sélection néerlandaise renouvelée sous la direction de son nouveau sélectionneur passera son premier véritable test en Ligue des nations. En septembre, les Oranje affronteront l’équipe d’Allemagne à la Johan Cruyff Arena, où ils joueront à domicile. Cette rencontre sera suivie de matches de groupe contre la Serbie et la Grèce, offrant au sélectionneur une occasion idéale de mettre au point son système tactique avant les qualifications pour le Championnat d’Europe.