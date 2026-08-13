Virgin Galactic reporte à 2027 le vol spatial de son nouvel avion spatial Delta

Virgin Galactic, leader du tourisme spatial privé, a reporté les essais de son vaisseau suborbital Delta de nouvelle génération ainsi que son premier vol commercial. Selon ixbt.com, les essais devaient initialement commencer dans les prochains mois, tandis que la mission touristique était prévue au quatrième trimestre 2026. Ce calendrier est désormais repoussé à une date située au plus tôt en février 2027. Cette information est rapportée par Ixbt.com qui le confirme.

D’après le directeur général de l’entreprise, Michael Colglazier, ce changement de calendrier est dû à des difficultés techniques rencontrées lors de l’assemblage. Les spécialistes ont découvert des centaines de défauts mineurs, mais importants, au cours de cette étape. Dans certains cas, il s’est avéré que les dimensions des pièces ne différaient des paramètres requis que de quelques millièmes de pouce.

Problèmes techniques et contrôles supplémentaires

Les ingénieurs auront besoin de temps supplémentaire pour corriger tous les défauts détectés et vérifier entièrement l’état de préparation du vaisseau. Malgré cela, les essais au sol prévus devraient commencer à la fin du mois d’août de cette année. Cette approche prudente est considérée comme une étape importante pour garantir la sécurité des futurs vols.

Malgré les retards rencontrés, Virgin Galactic continue de vendre des billets pour ses prochains vols touristiques. Depuis mars de cette année, plus de 50 billets, proposés au prix de 750 000 dollars américains chacun, ont trouvé preneur. Le montant total des réservations a ainsi dépassé 50 millions de dollars, ce qui montre que l’intérêt pour les voyages spatiaux reste élevé.

Un deuxième vaisseau et les projets futurs

Parallèlement à ses travaux principaux, l’entreprise construit actuellement un deuxième vaisseau spatial. Il est prévu de mettre cet appareil en service commercial au deuxième trimestre 2027. D’ici la fin de cette période, Virgin Galactic souhaite atteindre une cadence pouvant aller jusqu’à dix vols par mois.

Pour l’instant, le nouvel appareil n’a pas encore de nom officiel. L’entreprise organise donc un vote public. Les personnes intéressées sont invitées à choisir parmi quatre propositions de nom : Horizon, Explorer, Ascend ou Apeiron .