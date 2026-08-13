José Mourinho : Le vrai travail commencera la semaine prochaine

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José Mourinho : Le vrai travail commencera la semaine prochaine

Le Real Madrid s’est imposé sur le score minimal face au Deportivo lors d’un match disputé dans le cadre de sa préparation d’avant-saison. Selon Goal.com, après cette rencontre, l’entraîneur José Mourinho a averti ses joueurs que de sérieux tests approchaient et a souligné que le vrai travail commencerait la semaine prochaine. À ce sujet, Goal.com rapporte.

Malgré la difficulté de la rencontre disputée au stade de Riazor, les Merengues ont remporté pour la dixième fois de leur histoire le trophée Teresa Herrera. Le club royal a ainsi gagné ce tournoi traditionnel, auquel il participait pour la première fois depuis 2013, tout en prolongeant son invincibilité estivale. Selon l’entraîneur, ce match s’est rapproché d’une véritable rencontre officielle, car l’adversaire est une équipe sérieuse qui ambitionne de retrouver la Liga.

Tests tactiques et charge physique

L’unique but, inscrit par Brahim Díaz à la fin de la première période, a décidé de l’issue de la rencontre. Dans une interview accordée à Real Madrid TV, José Mourinho a déclaré que ce match constituait une simulation parfaite des rencontres difficiles du championnat d’Espagne. Il a ajouté que son équipe avait acquis l’expérience nécessaire pour franchir les lignes défensives compactes de l’adversaire et s’était imposée sans dépenser trop d’énergie.

L’ancien entraîneur de Chelsea et de l’Inter accorde une attention particulière au maintien de la condition physique de ses joueurs et à la nécessité de ne pas les épuiser avec des charges de travail excessives. C’est pourquoi les principaux milieux de terrain ont été remplacés à la pause. Federico Valverde et Arda Güler n’ont notamment disputé que quarante-cinq minutes.

La Liga se profile à l’horizon

Mourinho a insisté sur l’importance, lors des matchs amicaux estivaux, de tester différentes organisations tactiques et de faire tourner l’effectif, plutôt que de se contenter de gagner. Les cinq joueurs restés au centre d’entraînement de Valdebebas devraient bientôt rejoindre le groupe.

À l’instar du Paris Saint-Germain et des autres grands clubs, le Real Madrid cherche lui aussi à optimiser son effectif avant la nouvelle saison. L’approche rigoureuse du technicien portugais préparera sans aucun doute parfaitement l’équipe pour le début de la Liga.

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Jahongir Tursunov
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