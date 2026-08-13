Une nouvelle ère pour les clubs ouzbeks en Asie : détails de la saison 2026/2027

Le football ouzbek s’apprête à franchir une nouvelle étape historique et majeure sur la scène asiatique. Lors de la saison 2026/2027, le pays participera pour la première fois à la plus prestigieuse compétition de la Confédération asiatique de football (AFC), la — Ligue des champions Élite de l’AFC en phase principale avec deux équipes .

Jusqu’à présent, l’Ouzbékistan n’avait jamais compté deux représentants simultanés dans cette compétition d’élite au cours d’une même saison.

Du Pakhtakor large victoire et 20e participation historique

Le club de Tachkent Pakhtakor a accueilli l’équipe jordanienne d’Al-Hussein au tour préliminaire et l’a écrasée 3-0, validant ainsi son billet pour la Ligue des champions Élite.

Lors du match disputé le 11 août, les « Lions » ont vu Dostonbek Hamdamov inscrire un doublé, tandis que le milieu de terrain irakien expérimenté Bashar Rasan a marqué le dernier but, scellant le score final.

Grâce à ce succès, Pakhtakor participera pour la 20e fois à la principale et plus prestigieuse compétition asiatique des clubs de son histoire.

Neftchi — directement qualifié, Nasaf — en Ligue des champions 2

En tant que champion en titre du pays, le club de Fergana Neftchi avait obtenu une qualification directe pour la phase principale de la Ligue des champions Élite de l’AFC. Pakhtakor l’accompagnera désormais.

Par ailleurs, dans la deuxième compétition asiatique par ordre de prestige — la Ligue des champions 2 de l’AFC l’équipe de Qarshi, Nasaf, défendra les couleurs de l’Ouzbékistan. Les représentants de Qarshi, médaillés de bronze du championnat national, ont obtenu un accès direct à la phase de groupes.

Les clubs ouzbeks engagés en Asie lors de la saison 2026/2027 :

Ligue des champions Élite de l’AFC : Neftchi et Pakhtakor

Ligue des champions 2 de l’AFC : Nasaf

Nous souhaitons à nos représentants beaucoup de réussite et de victoires dans ces compétitions qui réunissent les meilleurs clubs d’Asie !