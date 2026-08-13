Daniel Cormier révèle le secret de l’inimitié entre Khabib et McGregor

L’ancien champion de l’UFC et désormais analyste sportif Daniel Cormier a évoqué le conflit légendaire entre le Russe Khabib Nurmagomedov et l’Irlandais Conor McGregor, révélant pourquoi Khabib ne pourra jamais pardonner à son rival.

Selon Cormier, cette rancœur trouve ses origines dans la foi et les valeurs familiales des combattants du Daghestan.

« Les Américains pensent différemment, eux ne reculent pas »

Cormier a souligné qu’après s’être entraîné pendant de nombreuses années avec Khabib Nurmagomedov et son équipe, il connaissait parfaitement leur mentalité et leur monde intérieur :

« Je connais très bien mes frères, les membres de l’équipe de Khabib. Je sais à quel point ils sont attachés à leur religion, à leur foi et à leur famille. C’est pourquoi, si vous faites ce que McGregor a fait — si vous insultez leur famille et leur religion — il n’y a plus de retour en arrière possible », a déclaré Cormier.

Comparaison avec Jon Jones et différences culturelles

Cormier a comparé cette situation à sa relation tendue avec son ancien grand rival Jon Jones, tout en soulignant les différences de mentalité :

« Khabib ne peut pas se montrer aussi indifférent ou mesuré envers Conor que je l’ai été envers Jon Jones. Khabib et les autres combattants de son équipe veulent casser le cou de Conor. La situation peut sembler similaire à celle entre Jones et moi, mais la différence, c’est que nous sommes américains. Sur ce type de questions, les Américains pensent de manière totalement différente », a ajouté l’ancien champion.

Rappelons que le combat entre Khabib Nurmagomedov et Conor McGregor a eu lieu en octobre 2018. Khabib s’était imposé au quatrième round par soumission après un étranglement. Les tensions apparues avant et après le combat entre les deux combattants et leurs équipes restent l’une des plus grandes rivalités de l’histoire du MMA.

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