À Tashkent, Yandex Maps commence à afficher des itinéraires ombragés pour les piétons

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À Tashkent, Yandex Maps commence à afficher des itinéraires ombragés pour les piétons

À Tashkent, le service Yandex Maps a commencé à proposer des itinéraires « Zelyoniy » (vert) spécialement conçus pour les déplacements à pied lors des journées chaudes. Cette nouvelle fonction permet aux habitants et aux visiteurs de choisir l’itinéraire le plus confortable, composé de davantage d’arbres et de zones ombragées, dans les conditions de chaleur accablante de la ville. Cette initiative vise à faciliter les déplacements quotidiens en tenant compte du climat estival de la capitale. C’est ce que rapporte Ixbt.com rapporte que.

Selon ixbt.com, lors du calcul d’un nouvel itinéraire, des algorithmes spécialisés comparent plusieurs facteurs importants. Le système analyse notamment la longueur totale du trajet, la température moyenne de l’air, la part des zones exposées au soleil et la densité des houppiers. Le logiciel tient également compte de la régularité de l’alternance entre les zones ensoleillées et ombragées tout au long du parcours.

Une carte numérique créée à l’aide de l’intelligence artificielle

Pour mettre en place cette fonctionnalité, les spécialistes ont élaboré une carte numérique spéciale de la couverture végétale de Tashkent. Le projet s’appuie sur des réseaux neuronaux et sur le traitement complet d’images satellite de la ville. Le logiciel a réussi à déterminer avec précision l’emplacement et la superficie totale des houppiers.

Selon les développeurs, un modèle moderne d’intelligence artificielle est capable d’analyser l’image d’une zone de 100 kilomètres carrés en seulement une à deux minutes. Des tests réalisés à partir de données de contrôle ont montré que la précision de reconnaissance des objets atteignait près de 90 %. Cela confirme le haut niveau de fiabilité de l’algorithme.

Possibilités d’utilisation

Le nouvel itinéraire « Zelyoniy » peut être facilement sélectionné lors du calcul d’un trajet piéton classique. Par exemple, cette fonction s’active pour se rendre au métro, à un arrêt de bus ou dans un magasin, ainsi que lors d’une simple promenade en ville. Si un itinéraire ombragé alternatif existe vers la destination indiquée, il apparaît immédiatement parmi les options proposées.

L’utilisateur peut facilement comparer l’itinéraire ombragé proposé avec d’autres itinéraires classiques en fonction du temps et de la distance. Chacun peut ainsi choisir la trajectoire la plus confortable selon ses préférences et contribuer à préserver sa santé lors des journées chaudes.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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