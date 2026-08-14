Liverpool s’intéresse au talent parisien, mais sa priorité est ailleurs

À ce sujet, Goal.com rapporte .

Selon ixbt.com et le journaliste français Romain Molina, Liverpool envisage à la fois les transferts des joueurs du Paris Saint-Germain Bradley Barcola et Ibrahim Mbaye, mais le niveau d’intérêt pour les deux n’est pas le même. D’après Molina, Mbaye figure sur la liste restreinte du club anglais, sans être son choix numéro un. Cette situation a modifié les perspectives d’avenir du jeune joueur ainsi que l’approche de Liverpool sur le marché des transferts.

Le rôle des agents et les conditions du transfert

Selon le spécialiste, l’avenir d’Ibrahim Mbaye dépend largement des actions de son agent, Jorge Mendes. Ce dernier tente d’utiliser son influence pour faire évoluer la situation avant la clôture du mercato. Toutefois, les exigences financières élevées du Paris Saint-Germain et les liens moins étroits de Mendes avec la direction de Liverpool que dans d’autres accords compliquent le transfert.

La méthode de Mendes diffère quelque peu de celle de Moussa Sissoko, l’agent de Bradley Barcola. Contrairement à Sissoko, Mendes s’appuie davantage sur ses relations et ses intérêts au sein des clubs que sur les souhaits personnels du joueur. Les sommes importantes réclamées par le Paris Saint-Germain expliquent également la prudence de Liverpool dans ce dossier.

Les options alternatives

Si le transfert de Mbaye s’avère impossible, la direction de Liverpool a également préparé d’autres solutions de remplacement pour les ailes. L’équipe de recrutement suit attentivement plusieurs jeunes talents de Premier League et d’autres championnats européens.

Yankuba Minteh de Brighton

Matías Fernández-Pardo de Lille

Ryan de Bournemouth

Ces joueurs ont fait l’objet d’une analyse approfondie par le département de recrutement de Liverpool et restent les principales options pour renforcer le secteur offensif avant la fermeture du mercato.