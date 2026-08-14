Résultat historique : l’Ouzbékistan sans égal en Asie avec 51 médailles !

Le championnat continental d’haltérophilie juniors et cadets, organisé dans la somptueuse « Cité olympique » de notre capitale, s’est officiellement achevé. Huit jours de compétitions acharnées se sont conclus par le triomphe absolu de l’équipe nationale d’Ouzbékistan.

Selon le service de presse du Comité national olympique d’Ouzbékistan, nos compatriotes ont remporté au terme du championnat un total de 51 médailles confirmant une fois de plus leur suprématie en Asie.

Un doublé en or pour Omadillo Olimov lors de la dernière journée !

Lors de la journée finale, la plus spectaculaire de la compétition, les athlètes des catégories de poids les plus lourdes se sont disputé les places sur le podium.

Dans la catégorie juniors +110 kg Omadillo Olimov, qui défendait les couleurs de notre pays, Omadillo Olimov a démontré toute l’étendue de son talent et a remporté deux médailles d’or en épaulé-jeté et au total offrant une conclusion éclatante au championnat.

Bilan final des médailles de l’équipe nationale d’Ouzbékistan

Après huit jours de compétition face aux meilleurs jeunes athlètes du continent, nos haltérophiles ont enregistré les résultats suivants :

Catégorie juniors : 7 médailles d’or, 10 d’argent et 6 de bronze — Total : 23 médailles ;

Catégorie cadets : 6 médailles d’or, 8 d’argent et 14 de bronze — Total : 28 médailles.

Au total, les athlètes qui incarnent l’avenir de l’haltérophilie ouzbèke ont remporté 13 médailles d’or, 18 d’argent et 20 de bronze .

Première place en Asie au classement par équipes dans 4 catégories !

Au terme de la compétition, l’équipe nationale d’Ouzbékistan s’est montrée sans égale dans toutes les principales catégories et a remporté le titre dans quatre classements par équipes :

Dans la catégorie juniors au classement général des points — 1re place; Dans la catégorie juniors féminines au classement des points — 1re place; Dans la catégorie cadets au classement général des points — 1re place; Dans la catégorie cadets masculins au classement des points — 1re place.

Cette victoire sans précédent et cette domination absolue au classement par équipes témoignent du fait que la nouvelle génération de notre école nationale d’haltérophilie est prête à obtenir de grands succès sur les scènes internationales.

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