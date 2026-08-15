Hansi Flick teste Lamine Yamal comme avant-centre au FC Barcelone

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Hansi Flick teste Lamine Yamal comme avant-centre au FC Barcelone

L’entraîneur du FC Barcelone, Hansi Flick, cherche des solutions tactiques originales pour résoudre le manque d’attaquants dans son équipe. Selon Goal.com, le technicien allemand teste le jeune talent Lamine Yamal au poste d’avant-centre, notamment dans un rôle de « faux neuf ». Goal.com rapporte cette information.

De grands changements ont eu lieu dans l’effectif blaugrana durant le mercato estival. Robert Lewandowski est parti poursuivre sa carrière en Amérique du Nord, tandis que Ferran Torres a rejoint le Paris Saint-Germain. Le départ de ces joueurs expérimentés a créé un vide important sur le front de l’attaque.

Nouvelles expérimentations tactiques à l’entraînement

Lamine Yamal est avant tout un ailier droit, et les supporters l’ont toujours connu à ce poste. Toutefois, Hansi Flick semble avoir changé d’avis ces dernières semaines et montre que le joueur peut également évoluer dans l’axe. Il ne s’agit pas d’une simple idée théorique, mais d’une tactique appliquée au centre d’entraînement de la Ciutat Esportiva Joan Gamper.

Les images d’un entraînement publiées par le club montrent Lamine Yamal évoluer en tant que véritable numéro neuf et inscrire un superbe but. Sur cette action, le joueur a démontré ses qualités techniques en contrôlant le ballon du pied droit avant de décocher une frappe précise de son magique pied gauche.

Manque de joueurs et profils polyvalents

Sous les ordres de Hansi Flick, Lamine Yamal n’est pas le seul joueur contraint de changer de position. Anthony Gordon et Karim Adeyemi ont également montré qu’ils étaient prêts à jouer dans l’axe. Au cours de leur carrière, ils ont déjà évolué comme attaquants centraux, respectivement à Newcastle United et au Borussia Dortmund.

Même si ces joueurs sont généralement plus performants sur les ailes, l’entraîneur est contraint de s’appuyer sur leur polyvalence. De retour de vacances, Lamine Yamal devrait bientôt intégrer le groupe principal. Les observateurs suivent avec attention la possibilité que l’entraîneur lui donne une chance dans ce nouveau rôle expérimental lors du prochain match amical à Bâle.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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