SpaceX commence l’extension de son usine Starlink au Texas

La société SpaceX, dirigée par Elon Musk, a entamé la prochaine étape d’un vaste projet de plusieurs millions de dollars visant à agrandir son usine de Bastrop, au Texas. Ce site produit des composants de satellites essentiels au réseau Internet mondial. Cette extension constitue une étape importante dans la réalisation des ambitieux projets futurs de l’entreprise. ixbt.com en rend compte.

Réaménagement et projets futurs

Selon ixbt.com, les travaux de réaménagement et de reconstruction de l’intérieur du bâtiment de l’usine devraient commencer le mois prochain. L’ensemble des travaux de construction et d’installation des équipements devrait être achevé à l’automne 2027. Cela permettra notamment d’augmenter considérablement les capacités de production.

Elon Musk affirme que l’équipe Starlink a réussi à créer de toutes pièces un réseau Internet mondial. Il s’agit aujourd’hui du premier réseau Internet mondial offrant la plus grande capacité de transmission au monde. Selon le dirigeant de l’entreprise, plus de 90 % du trafic Internet mondial pourrait à l’avenir passer par Starlink.

Porter la constellation orbitale à 100 000 satellites

À l’heure actuelle, près de 11 000 satellites actifs appartenant au réseau Starlink se trouvent en orbite terrestre. Toutefois, ce chiffre ne constitue pas l’objectif final. Elon Musk souhaite porter le nombre d’appareils en orbite à 100 000 grâce au déploiement de dispositifs de troisième génération et des générations suivantes.

Selon les experts, une telle augmentation spectaculaire du nombre de satellites ferait passer la vitesse et la couverture Internet à un niveau supérieur dans le monde entier. L’agrandissement de l’usine de Bastrop fournira l’infrastructure matérielle et logistique nécessaire à la construction et au maintien de cette vaste infrastructure spatiale.