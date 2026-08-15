SpaceX commence l’extension de son usine Starlink au Texas

·1·Technologie
SpaceX commence l’extension de son usine Starlink au Texas

La société SpaceX, dirigée par Elon Musk, a entamé la prochaine étape d’un vaste projet de plusieurs millions de dollars visant à agrandir son usine de Bastrop, au Texas. Ce site produit des composants de satellites essentiels au réseau Internet mondial. Cette extension constitue une étape importante dans la réalisation des ambitieux projets futurs de l’entreprise. ixbt.com en rend compte.

Réaménagement et projets futurs

Selon ixbt.com, les travaux de réaménagement et de reconstruction de l’intérieur du bâtiment de l’usine devraient commencer le mois prochain. L’ensemble des travaux de construction et d’installation des équipements devrait être achevé à l’automne 2027. Cela permettra notamment d’augmenter considérablement les capacités de production.

Elon Musk affirme que l’équipe Starlink a réussi à créer de toutes pièces un réseau Internet mondial. Il s’agit aujourd’hui du premier réseau Internet mondial offrant la plus grande capacité de transmission au monde. Selon le dirigeant de l’entreprise, plus de 90 % du trafic Internet mondial pourrait à l’avenir passer par Starlink.

Porter la constellation orbitale à 100 000 satellites

À l’heure actuelle, près de 11 000 satellites actifs appartenant au réseau Starlink se trouvent en orbite terrestre. Toutefois, ce chiffre ne constitue pas l’objectif final. Elon Musk souhaite porter le nombre d’appareils en orbite à 100 000 grâce au déploiement de dispositifs de troisième génération et des générations suivantes.

Selon les experts, une telle augmentation spectaculaire du nombre de satellites ferait passer la vitesse et la couverture Internet à un niveau supérieur dans le monde entier. L’agrandissement de l’usine de Bastrop fournira l’infrastructure matérielle et logistique nécessaire à la construction et au maintien de cette vaste infrastructure spatiale.

SpaceXStarlinkElon MuskInternetTechnologie
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Lenovo prépare un ordinateur portable IdeaPad Vibe aux couleurs vivesLenovo prépare un ordinateur portable IdeaPad Vibe aux couleurs vivesHier, 23:58Les Forces spatiales américaines financent le lancement de satellites par force centrifugeLes Forces spatiales américaines financent le lancement de satellites par force centrifugeHier, 20:30Apple propose une commission de 15 % pour les achats en dehors de l’App StoreApple propose une commission de 15 % pour les achats en dehors de l’App StoreHier, 19:50Tecno Pova 8 Pro présenté : AMOLED 144 Hz et batterie de 6500 mA•chTecno Pova 8 Pro présenté : AMOLED 144 Hz et batterie de 6500 mA•chHier, 15:57Apple ajoute le légendaire iPhone X à la liste des appareils obsolètesApple ajoute le légendaire iPhone X à la liste des appareils obsolètesHier, 15:25Un jeune ingénieur ouzbek crée un nouveau système anti-dronesUn jeune ingénieur ouzbek crée un nouveau système anti-dronesHier, 15:24
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Technologie actualités

La NASA photographie un phénomène inhabituel dans la mer Noire depuis l'espace
La NASA photographie un phénomène inhabituel dans la mer Noire depuis l'espace
La formation d'une nouvelle croûte océanique observée en direct pour la première fois
La formation d'une nouvelle croûte océanique observée en direct pour la première fois
Des scientifiques détectent pour la première fois une atmosphère sur une exoplanète de type terrestre
Des scientifiques détectent pour la première fois une atmosphère sur une exoplanète de type terrestre
L'Apple iPhone 18 Pro apparaît pour la première fois en vidéo : Révolution de l'appareil photo et du design
L'Apple iPhone 18 Pro apparaît pour la première fois en vidéo : Révolution de l'appareil photo et du design
Toyota annonce une garantie à vie pour ses voitures électriques : les batteries seront remplacées gratuitement
Toyota annonce une garantie à vie pour ses voitures électriques : les batteries seront remplacées gratuitement
Un client aux États-Unis achète un PC de jeu puissant à un prix record en magasin
Un client aux États-Unis achète un PC de jeu puissant à un prix record en magasin
Premiers détails sur la série Samsung Galaxy S27 : L'entreprise travaille sur un « Nouveau miracle »
Premiers détails sur la série Samsung Galaxy S27 : L'entreprise travaille sur un « Nouveau miracle »
Tesla présente un nouveau vélo d'équilibre pour enfants
Tesla présente un nouveau vélo d'équilibre pour enfants