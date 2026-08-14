Drame à Samarcande : « Dinamo » et « Xorazm » se quittent sur un nul spectaculaire !

Le prochain match de la 17e journée de la Super League d’Ouzbékistan s’est disputé à Samarcande. L’équipe locale « Dinamo » a accueilli sur son terrain le club d’Ourguentch « Xorazm » .

Dans un match engagé et offensif, les supporters ont assisté à un véritable festival de buts et à une lutte dramatique et intense — la rencontre s’est achevée sur un nul spectaculaire 2-2 .

4 buts et une opposition acharnée sur le terrain

La première période a débuté avec une forte activité des visiteurs. À la 41e minute, l’attaquant de « Xorazm » Rustamjon Abduhamidov a ouvert le score et permis à son équipe de rentrer aux vestiaires avec l’avantage (0-1).

Après la pause, les joueurs de Samarcande ont totalement pris le contrôle du match :

63e minute : Behruzbek Oblaqulov a égalisé — 1-1 ;

74e minute : Entré en jeu, Jahongir Abdusalomov a donné l’avantage aux locaux — 2-1.

Mais les joueurs d’Ourguentch n’ont pas renoncé. À la 80e minute, Diyorbek Ortiqboyev a inscrit le but égalisateur de « Xorazm », fixant le score final à 2-2.

Situation au classement

Après ce nul, les deux équipes ont ajouté un point à leur total et amélioré leur position au classement :

« Dinamo » a porté son total de points à 22 et est monté à la 8e place de la Super League ;

« Xorazm » s’est quant à lui installé à la 11e place avec 20 points .

Feuille de match :

Super League, 17e journée

« Dinamo » – « Xorazm » 2-2

Buts : Behruzbek Oblaqulov (63), Jahongir Abdusalomov (74) — Rustamjon Abduhamidov (41), Diyorbek Ortiqboyev (80).

« Dinamo » : Edem Nemanov, Mixail Shtefan, Nurillo To‘xtasinov (Jahongir Abdusalomov, 46), Sanjar Qodirqulov (Ulug‘bek Abdullayev, 31), Rasul Yo‘ldoshev (Haris Hayderovich, 46), Amadu Dumbuya (Abdug‘afur Haydarov, 58), Tigran Avanesyan (Oybek O‘rmonjonov, 75), Jaloliddin Jumaboyev, Marko Stanoyevich, Firdavs Abdurahmonov, Behruzbek Oblaqulov.

« Xorazm » : Umidjon Ergashev, Elzio Lohan (Danila Yejov, 78), Diyor Ortiqboyev, Daniil Nugumanov, Sunnatulloh Hamidjonov, Suhrob Izzatov, Azizbek Pirmuhammadov, Umidbek Sultonov (Nurjahon Muzaffarov, 78), Ulug‘bek Hoshimov (Ismadiyor Ummatov, 84), Rustam Abduhamidov (Sardorbek Azimov, 46), Rafael Sabino (Nodirbek Abduxaliqov, 65).

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