Quelle prédiction Conor McGregor a-t-il faite pour le combat entre Makhachev et Garry ?

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Quelle prédiction Conor McGregor a-t-il faite pour le combat entre Makhachev et Garry ?

L’ancien double champion de l’UFC et star de l’octogone, Conor McGregor a commenté le combat de championnat à venir entre Islam Makhachev et Ian Machado Garry en livrant une déclaration retentissante.

La star irlandaise a ouvertement soutenu son compatriote et challenger Ian Garry, révélant le scénario précis qui pourrait lui permettre de vaincre son adversaire.

« Garry a tout ce qu’il faut pour gagner »

Selon McGregor, les mensurations de Garry et sa capacité à maintenir la distance en combat représentent un sérieux problème pour le champion en titre :

« Allez, Garry ! Il possède tout ce qu’il faut pour gagner : il est grand, maîtrise parfaitement la distance dans l’octogone et sait se déplacer en toute sécurité », a déclaré Conor.

« Makhachev doit encore faire ses preuves chez les mi-moyens »

L’ancien champion n’a pas non plus caché ses doutes quant à la situation du combattant russe dans sa nouvelle catégorie et a prédit l’issue du combat :

« Makhachev doit encore démontrer sa véritable valeur chez les mi-moyens. Comment vois-je l’issue du combat ? Un high kick précis et puissant du pied droit à la tête — et la victoire du combattant irlando-brésilien ! » — a déclaré McGregor en livrant sa prédiction.

Ces propos alimentent encore davantage les débats entre les fans et les experts à l’approche du choc pour le titre.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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