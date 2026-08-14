« Islam a accompli davantage que Khabib » : Dana White compare deux grands champions

Le dirigeant de la principale promotion mondiale Dana White a évalué les performances de deux des plus grandes stars de l’histoire de l’UFC — l’ancien champion invaincu Khabib Nurmagomedov et le champion qui défend actuellement la ceinture des poids mi-moyens de l’organisation, Islam Makhachev.

Selon White, la longue carrière d’Islam Makhachev au plus haut niveau dans l’octogone lui a permis d’accomplir des exploits plus importants encore que ceux de Khabib.

Longévité et résultats impressionnants

Interrogé sur la question de savoir si les performances d’Islam Makhachev, malgré son unique défaite dans l’octogone, étaient plus impressionnantes que le bilan de Khabib à l’UFC, le dirigeant de l’organisation a répondu sans hésiter :

« Oui, absolument. Islam Makhachev a accompli davantage que Khabib parce qu’il a combattu plus longtemps au plus haut niveau. Chacune de ses apparitions et ses victoires consécutives sont vraiment impressionnantes. »— a déclaré White.

« Si Khabib n’était pas parti, il aurait été le plus grand »

Le dirigeant de l’UFC a également évoqué les combats de Khabib Nurmagomedov avant son arrivée dans l’organisation et ceux disputés au sein de la ligue, avant de s’interroger sur les sommets qu’il aurait pu atteindre s’il n’avait pas mis un terme prématuré à sa carrière :

« Bien sûr, Khabib est arrivé plus tard à l’UFC et a affronté tous les meilleurs adversaires. Mais il possédait déjà une impressionnante série de victoires avant de combattre ici. Personne ne sait quels autres résultats Khabib aurait pu obtenir s’il avait poursuivi sa carrière. Pour être honnête, s’il avait continué à révéler pleinement l’immense potentiel que nous lui connaissions tous, il aurait sans aucun doute été le plus grand combattant de tous les temps », a ajouté Dana White.

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