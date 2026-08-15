Kylian Mbappé dévoile les plans du Real Madrid pour la nouvelle saison

L’attaquant du Real Madrid et star du football mondial Kylian Mbappé a accordé une longue interview au site officiel du club avant la nouvelle saison, évoquant les principaux objectifs de l’équipe et sa préparation.

La star française a souligné qu’elle travaillait sans relâche à l’entraînement, affirmant que l’unique objectif de l’équipe était de remporter tous les titres en jeu.

« C’est le moment de travailler dur »

Mbappé a évoqué l’importance de la préparation d’avant-saison et la condition physique de l’équipe :

« Dès les premiers jours de la préparation d’avant-saison, j’essaie de donner le meilleur de moi-même. C’est une période où nous devons travailler dur et sans relâche. Une fois les matches officiels commencés, nous devrons gérer correctement la charge physique. Pour l’instant, nous devons tout donner, retrouver pleinement le rythme des matches et être parfaitement prêts pour notre premier match officiel en Liga. »

« Nous devons gagner et nous gagnerons »

Le meilleur buteur de la Maison Blanche a parlé de l’état d’esprit de l’équipe et de sa responsabilité envers les supporters, promettant de se battre jusqu’au bout pour chaque trophée :

« Nous devons absolument gagner. Je suis convaincu que nous allons à nouveau remporter de grands trophées cette saison. C’est exactement ce que nous voulons et cela arrivera ! Je sens que l’équipe se prépare très sérieusement pour cela. Tout au long de la saison, nous concentrerons tous nos efforts sur cet objectif afin de rendre heureux nos millions de supporters. Rien n’est plus important que de gagner des trophées avec le Real Madrid et de faire plaisir à nos fans », a conclu Mbappé.

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