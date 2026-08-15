« Nous avons commis des erreurs stupides » : Vadim Abramov sur les points perdus

Lors de la 17e journée de la Super League d’Ouzbékistan, le Dinamo Samarqand a obtenu un match nul spectaculaire 2-2 à domicile face à Khorezm. À l’issue de la rencontre, l’entraîneur de l’équipe de Samarqand, Vadim Abramov, a répondu de manière détaillée et incisive aux questions des journalistes.

Le technicien expérimenté s’est particulièrement attardé sur les erreurs commises pendant le match, les espaces laissés en défense et le problème des blessures qui affecte son équipe.

« Nous avons fait preuve d’héroïsme, mais nous avons encaissé un but sur une situation anodine »

Vadim Abramov a livré son analyse du déroulement de la rencontre et des précieux points perdus :

« Nous n’avons pas mal commencé le match, nous étions dans le bon rythme. Mais nous avons ensuite commis des erreurs stupides, qui nous ont coûté un but. En deuxième période, les garçons ont fait preuve d’un véritable héroïsme et ont pris l’avantage au score. Malheureusement, nous avons encore commis une erreur et encaissé un but sur corner. Nous savions pourtant que le ballon allait être envoyé précisément à cet endroit et nous l’avions expliqué aux joueurs. Mais je suis étonné de voir comment des footballeurs expérimentés ont défendu dans cette situation : un joueur adverse est tranquillement arrivé depuis le point de penalty et a marqué. Le match a été spectaculaire et disputé, ce qui a probablement plu aux supporters, mais pour nous, cela représente deux points perdus ».

Une épidémie de blessures : Sanjar Qodirqulov rejoint à son tour l’infirmerie

Ce qui préoccupe le plus l’entraîneur du Dinamo, c’est la série de blessures qui touche les joueurs de l’équipe première :

« Malheureusement, Sanjar Qodirqulov a lui aussi rejoint aujourd’hui la liste des blessés. Les joueurs actuellement à l’infirmerie ne sont pas encore prêts à retrouver les terrains et n’ont même pas repris l’entraînement. Il est difficile de dire précisément quand ils reviendront. L’absence de leaders comme Hojimirzayev, mais aussi Amonov et O‘rozov, affecte sérieusement le jeu de l’équipe. N’importe quel club aurait du mal à gérer de telles pertes. Cela est surtout lié à la densité du calendrier : nos adversaires bénéficient d’un ou deux jours de repos supplémentaires par rapport à nous, tandis que nous n’avons pas le temps de récupérer ».

L’entrée en jeu réussie de Jahongir Abdusalomov

Concernant Jahongir Abdusalomov, entré en jeu et devenu l’auteur d’un but et d’une passe décisive, l’entraîneur a souligné :

« Nous devons répartir la charge de travail équitablement entre tous les joueurs. C’est pourquoi nous avons fait entrer Jahongir pour accélérer le rythme du match, et cette décision s’est avérée payante : il a marqué. S’il est resté sur le banc, c’était uniquement pour des raisons tactiques ».

Le Paxtakor et l’OKMK au programme : que peut espérer le club de Samarqand ?

Lors des prochaines journées, le Dinamo affrontera les équipes de tête de la Super League. Vadim Abramov a indiqué qu’il n’avait pas l’intention de renoncer avant ces prochains défis :

« C’est le football. Qui s’attendait aujourd’hui à ce que nous perdions des points ? Oui, nos prochains adversaires, l’OKMK et le Paxtakor, sont très sérieux et réputés, mais nous nous préparerons de toutes nos forces pour gagner, quelle que soit la situation »a conclu le technicien.

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