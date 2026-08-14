Murat Gassiev défie Bakhodir Jalolov : ce grand affrontement aura-t-il lieu ?

Un affrontement passionnant et très attendu pourrait avoir lieu dans la catégorie des poids lourds de la boxe professionnelle. Le célèbre boxeur russe, actuellement WBA Regular détenteur de la ceinture de champion Murat Gassiev a révélé qu’il envisageait le puncheur ouzbek Bakhodir Jalolov pour son prochain combat.

Lors de sa dernière interview, ce boxeur expérimenté a présenté ses projets à court terme ainsi que la liste des principaux adversaires qu’il souhaite affronter sur le ring.

4 candidats : Jalolov parmi les stars

Murat Gassiev a déclaré avoir ciblé quatre adversaires de premier plan pour défendre sa ceinture des poids lourds ou organiser un grand combat :

Jarrell Miller (États-Unis);

Derek Chisora (Royaume-Uni);

Agit Kabayel (Allemagne);

Bakhodir Jalolov (Ouzbékistan).

Le fait que le champion russe ait inclus le nom de notre compatriote parmi ses adversaires potentiels montre à quel point la réputation et la dangerosité de Jalolov sont élevées dans le monde de la boxe professionnelle.

Classement et perspectives

Bien que Murat Gassiev ait exprimé son souhait de monter sur le ring face à la « Grande Machine » ouzbèke, Bakhodir Jalolov ne figure pas encore officiellement dans le top 15 du classement de la WBA (Association mondiale de boxe) .

Néanmoins, la série invaincue de Bakhodir Jalolov chez les professionnels, ainsi que son statut de double champion olympique et mondial et son potentiel de puncheur, pourraient fortement accroître l’intérêt pour cet affrontement. Si les promoteurs parviennent à un accord, ce combat deviendra sans aucun doute l’une des soirées de boxe les plus marquantes de l’année.

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