La pâte thermique de mauvaise qualité du portable Geekom M16 a réduit ses performances

·6·Technologie
La pâte thermique de mauvaise qualité du portable Geekom M16 a réduit ses performances

L’analyse du portable Geekom M16 menée par les experts de KitGuru a suscité des discussions dans le monde de la technologie. Il s’est avéré que la pâte thermique de mauvaise qualité utilisée dans cet appareil limitait considérablement les capacités du processeur, tandis que son remplacement a presque augmenté d’un tiers les performances de l’ordinateur. À ce sujet, Ixbt.com rapporte .

Selon ixbt.com, alors que certaines marques chinoises, notamment Chuwi, induisent actuellement les consommateurs en erreur en utilisant des processeurs rebadgés et des écrans de mauvaise qualité, les produits Geekom rencontrent également de sérieux problèmes. Plus précisément, les derniers tests ont révélé que les performances du portable Geekom M16 étaient étonnamment faibles.

Résultats des tests et problème de température élevée

L’ordinateur équipé du processeur Intel Core Ultra 9 185H n’a pas obtenu les résultats attendus lors des premiers tests. Parallèlement, il a été constaté que l’appareil chauffait jusqu’à des températures très élevées pendant son fonctionnement. Cela indiquait un problème entre le système de refroidissement et le matériau d’interface thermique.

Pour identifier la cause du problème, les experts ont remplacé la pâte thermique appliquée en usine par une interface thermique de meilleure qualité. La température du processeur a alors considérablement diminué et, surtout, ses performances ont immédiatement bondi de près de 30 %.

Situation sur d’autres modèles et conclusions

Il ne s’agit pas d’un cas isolé. Auparavant, un problème similaire avait été observé sur un autre modèle du même fabricant, l’ordinateur X14 Pro. Là encore, il avait été rapporté que le remplacement de la pâte thermique avait permis d’augmenter de 13 % l’efficacité du processeur.

Cette situation montre l’importance d’accorder une attention particulière à la qualité des matériaux utilisés lors de l’assemblage. Il est conseillé aux utilisateurs qui envisagent d’acheter un ordinateur Geekom de prendre en compte cet aspect, notamment les points faibles du système de refroidissement.

GeekomProcesseurPâte ThermiqueKitGuruOrdinateur Portable
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

SpaceX commence l’extension de son usine Starlink au TexasSpaceX commence l’extension de son usine Starlink au TexasAujourd'hui, 01:29Lenovo prépare un ordinateur portable IdeaPad Vibe aux couleurs vivesLenovo prépare un ordinateur portable IdeaPad Vibe aux couleurs vivesHier, 23:58Les Forces spatiales américaines financent le lancement de satellites par force centrifugeLes Forces spatiales américaines financent le lancement de satellites par force centrifugeHier, 20:30Apple propose une commission de 15 % pour les achats en dehors de l’App StoreApple propose une commission de 15 % pour les achats en dehors de l’App StoreHier, 19:50Tecno Pova 8 Pro présenté : AMOLED 144 Hz et batterie de 6500 mA•chTecno Pova 8 Pro présenté : AMOLED 144 Hz et batterie de 6500 mA•chHier, 15:57Apple ajoute le légendaire iPhone X à la liste des appareils obsolètesApple ajoute le légendaire iPhone X à la liste des appareils obsolètesHier, 15:25
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Technologie actualités

La NASA photographie un phénomène inhabituel dans la mer Noire depuis l'espace
La NASA photographie un phénomène inhabituel dans la mer Noire depuis l'espace
La formation d'une nouvelle croûte océanique observée en direct pour la première fois
La formation d'une nouvelle croûte océanique observée en direct pour la première fois
Des scientifiques détectent pour la première fois une atmosphère sur une exoplanète de type terrestre
Des scientifiques détectent pour la première fois une atmosphère sur une exoplanète de type terrestre
L'Apple iPhone 18 Pro apparaît pour la première fois en vidéo : Révolution de l'appareil photo et du design
L'Apple iPhone 18 Pro apparaît pour la première fois en vidéo : Révolution de l'appareil photo et du design
Toyota annonce une garantie à vie pour ses voitures électriques : les batteries seront remplacées gratuitement
Toyota annonce une garantie à vie pour ses voitures électriques : les batteries seront remplacées gratuitement
Un client aux États-Unis achète un PC de jeu puissant à un prix record en magasin
Un client aux États-Unis achète un PC de jeu puissant à un prix record en magasin
Premiers détails sur la série Samsung Galaxy S27 : L'entreprise travaille sur un « Nouveau miracle »
Premiers détails sur la série Samsung Galaxy S27 : L'entreprise travaille sur un « Nouveau miracle »
Tesla présente un nouveau vélo d'équilibre pour enfants
Tesla présente un nouveau vélo d'équilibre pour enfants