La pâte thermique de mauvaise qualité du portable Geekom M16 a réduit ses performances

L’analyse du portable Geekom M16 menée par les experts de KitGuru a suscité des discussions dans le monde de la technologie. Il s’est avéré que la pâte thermique de mauvaise qualité utilisée dans cet appareil limitait considérablement les capacités du processeur, tandis que son remplacement a presque augmenté d’un tiers les performances de l’ordinateur. À ce sujet, Ixbt.com rapporte .

Selon ixbt.com, alors que certaines marques chinoises, notamment Chuwi, induisent actuellement les consommateurs en erreur en utilisant des processeurs rebadgés et des écrans de mauvaise qualité, les produits Geekom rencontrent également de sérieux problèmes. Plus précisément, les derniers tests ont révélé que les performances du portable Geekom M16 étaient étonnamment faibles.

Résultats des tests et problème de température élevée

L’ordinateur équipé du processeur Intel Core Ultra 9 185H n’a pas obtenu les résultats attendus lors des premiers tests. Parallèlement, il a été constaté que l’appareil chauffait jusqu’à des températures très élevées pendant son fonctionnement. Cela indiquait un problème entre le système de refroidissement et le matériau d’interface thermique.

Pour identifier la cause du problème, les experts ont remplacé la pâte thermique appliquée en usine par une interface thermique de meilleure qualité. La température du processeur a alors considérablement diminué et, surtout, ses performances ont immédiatement bondi de près de 30 %.

Situation sur d’autres modèles et conclusions

Il ne s’agit pas d’un cas isolé. Auparavant, un problème similaire avait été observé sur un autre modèle du même fabricant, l’ordinateur X14 Pro. Là encore, il avait été rapporté que le remplacement de la pâte thermique avait permis d’augmenter de 13 % l’efficacité du processeur.

Cette situation montre l’importance d’accorder une attention particulière à la qualité des matériaux utilisés lors de l’assemblage. Il est conseillé aux utilisateurs qui envisagent d’acheter un ordinateur Geekom de prendre en compte cet aspect, notamment les points faibles du système de refroidissement.