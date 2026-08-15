Une Pakistanaise gagne un million de dollars avec son premier billet

·9·Monde
Une Pakistanaise gagne un million de dollars avec son premier billet

Hira Nayer, une Pakistanaise, n'avait jamais songé à acheter un billet de la loterie Millennium Millionaire de Dubai Duty Free il y a encore quelques jours. Pourtant, sur les conseils d'une collègue, elle en a acheté un pour la première fois et, contre toute attente, est devenue la gagnante du premier prix d'un million de dollars qu'elle a remporté.

Hira Nayer, 38 ans, spécialiste de la finance et comptable diplômée, a découvert l'existence de la loterie en discutant avec une collègue au travail. Celle-ci lui a parlé de cette promotion et a souligné que les chances d'y gagner étaient relativement élevées.

Selon Nayer, elle n'avait jamais entendu parler auparavant de cette loterie de Dubai Duty Free. Intriguée, elle a consulté le site officiel, puis a décidé d'acheter seulement un seul billet pour tenter sa chance.

Fait remarquable, le numéro du billet l'a également attirée. Le système lui a attribué le billet numéro 1387.

« Dès que j'ai vu le numéro, j'ai eu le sentiment qu'il m'était destiné. Il me semblait parfaitement me correspondre », a-t-elle déclaré.

Pourtant, après avoir acheté le billet, Hira l'a complètement oublié.

Elle n'a pas cru à l'annonce du numéro gagnant

Quelques jours plus tard, alors qu'elle était assise au bureau, elle a décidé de suivre en ligne le tirage au sort en direct de la loterie. Pendant qu'elle regardait la diffusion sur les réseaux sociaux, le numéro du billet gagnant a été annoncé.

Le numéro annoncé était précisément le 1387 .

« Quand ils ont dit 1387, je suis restée figée. Je n'arrivais pas à y croire. Je ne cessais de me demander : “Comment est-ce possible ?” », a raconté Nayer.

Sa surprise a été encore plus grande lorsqu'elle a appelé son mari. Celui-ci ignorait même qu'elle avait acheté un billet de loterie.

« Je ne lui avais absolument pas dit que j'avais acheté un billet, car je n'avais jamais pensé gagner », a-t-elle expliqué.

Lorsque Nayer a annoncé à son mari qu'elle avait gagné un million de dollars, il ne l'a pas crue dans un premier temps. Il lui a même demandé de lui envoyer une photo du billet et la vidéo du tirage.

Ce n'est qu'après avoir vu le billet et la vidéo qu'il a cru que sa femme avait réellement remporté le grand prix.

Elle est devenue la 29e gagnante originaire du Pakistan

Hira Nayer Avec le billet numéro 1387 acheté en ligne le 3 juillet a remporté le premier prix d'un million de dollars de la série 550 de Dubai Duty Free Millennium Millionaire.

Cette victoire a fait d'elle, dans l'histoire de cette promotion, la 29e Pakistanaise à remporter le premier prix.

Plus étonnant encore, Hira participait pour la première fois à la loterie et n'avait acheté que un seul billet . Une simple curiosité s'est ainsi transformée pour elle en une incroyable victoire d'un million de dollars.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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