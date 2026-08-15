Pourquoi Barcelone et le Real Madrid ne joueront pas lors de la première journée du championnat d’Espagne

La saison 2026-2027 de La Liga débutera par une première journée composée de six matchs selon un format inédit. Toutefois, le champion en titre, le FC Barcelone, et son grand rival, le Real Madrid, ne participeront pas aux rencontres d’ouverture. Selon The Athletic, cette décision est liée à l’accord sur le repos obligatoire des joueurs, et quatre matchs ont été reportés à la fin du mois d’août. C’est ce que rapporte Goal.com.

La journée débutera samedi soir avec le match entre le Deportivo Alavés et Getafe. Le Séville FC, le Rayo Vallecano, le Racing Santander, l’Espanyol, le Deportivo La Corogne et l’Atlético de Madrid entreront ensuite en lice selon un calendrier établi. L’absence des grands clubs attire toutefois l’attention des supporters vers les autres rencontres.

Accord sur le repos obligatoire et changements de calendrier

Cette semaine d’ouverture inhabituelle est le résultat d’un accord entre la direction de La Liga et l’Association des footballeurs espagnols (AFE). Cet accord impose une pause obligatoire aux joueurs dont les sélections nationales ont atteint les demi-finales de la Coupe du monde. À l’origine, La Liga exigeait fermement que la saison commence le 15 août, contrairement aux autres grands championnats européens.

L’AFE s’y est toutefois opposée afin de défendre le droit au repos des joueurs, conformément à la convention collective. La victoire de l’Espagne contre l’Argentine, le 19 juillet, ainsi que son sacre ont montré que les cadres du FC Barcelone et du Real Madrid avaient besoin de davantage de temps pour récupérer.

Préparation des clubs et des joueurs

Après un mois de discussions, les clubs de La Liga ont décidé à l’unanimité de scinder la première journée. La Fédération royale espagnole de football a validé le calendrier le 30 juin, bien que le Real Madrid n’ait envoyé aucun représentant à ces réunions. Après la trêve internationale estivale, plusieurs cadres viennent seulement de rejoindre l’entraînement collectif.

Au FC Barcelone, Lamine Yamal, Pedri, Dani Olmo et Pau Cubarsí n’ont notamment repris l’entraînement que mercredi. La situation est similaire à Madrid. Marc Cucurella a manqué le match amical remporté 1-0 contre le Deportivo, tout comme Jude Bellingham, Kylian Mbappé et Aurélien Tchouaméni.

Cette pause supplémentaire et ce temps de repos permettront au club catalan de mieux se préparer avant de commencer la défense de son titre le 23 août, en déplacement à Elche. De son côté, José Mourinho, de retour sur le banc du Real Madrid, fera ses débuts lors de son deuxième passage au club le 22 août sur la pelouse de l’Espanyol.