L’attaquant de Chelsea, Dastan Satpayev, poursuivra sa carrière à Burnley, pensionnaire du Championship. Cette information a été rapportée par Goal.com .

Le transfert de Dastan Satpayev à Stamford Bridge avait été conclu dès février. Toutefois, conformément aux règles de la FIFA, il n’est officiellement entré en vigueur qu’après les 18 ans du joueur. Formé au sein du club kazakh de Kaïrat, l’attaquant avait signé avec le club londonien un contrat de longue durée courant jusqu’à l’été 2033.

Un premier défi dans le football anglais

L’attaquant talentueux, qui compte déjà huit sélections avec l’équipe nationale du Kazakhstan, n’a pas caché sa satisfaction après son arrivée à Burnley. Dans une interview accordée au service de presse du club, il a souligné que son objectif principal était d’obtenir régulièrement du temps de jeu avec l’équipe première.

« Je suis très heureux d’être ici. C’est une excellente opportunité pour ma carrière et un formidable club où je peux montrer ce dont je suis capable et l’aider à retrouver la place qu’il mérite », a déclaré Satpayev. Le joueur a ajouté qu’il était pleinement préparé à relever ses premiers défis en Angleterre et qu’il visait une saison réussie avec Burnley.

Premiers succès sur la scène internationale

Satpayev est considéré comme le plus jeune débutant de l’histoire du football kazakh. En mars dernier, il a disputé son premier match avec la sélection nationale contre Curaçao. Il a également inscrit un but face à Copenhague en phase de groupes de la Ligue des champions, démontrant ainsi son potentiel international.

Le jeune attaquant, qui a affronté des grands clubs comme le Real Madrid et l’Inter sous les couleurs de Kaïrat, se distingue par son sang-froid. Il a également marqué contre la Belgique lors des qualifications pour la Coupe du monde. Pendant les stages de pré-saison de Chelsea sous la direction de Xabi Alonso, il avait aussi trouvé le chemin des filets face aux Western Sydney Wanderers.

Dastan Satpayev va désormais poursuivre sa progression avec Burnley lors de la saison 2026-2027 et se battre pour gagner une place dans l’équipe première. Les rencontres intenses du championnat anglais devraient contribuer à perfectionner encore ses qualités.