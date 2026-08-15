Les compositions du match amical entre Milan et Manchester United sont connues

Selon Goal.com, le Milan de Ruben Amorim affrontera Manchester United, dirigé par Michael Carrick, en match amical à Wrocław, en Pologne. Cette rencontre constituera le dernier test des Rossoneri avant le début de la nouvelle saison de Serie A. Goal.com rapporte .

Après d’importants changements lors du mercato estival, le Milan a disputé plusieurs matchs de préparation avant cette rencontre. Les Rossoneri ont notamment fait match nul contre l’Inter lors du derby de Perth, avant de s’incliner 3-0 face à Chelsea en Indonésie.

Des absences et de nouveaux joueurs dans l’effectif

Le Milan compte plusieurs absences importantes avant la rencontre. Fofana, Tomori, Odogu et Nkunku n’ont pas été retenus pour des raisons liées aux choix techniques de l’entraîneur et à leur situation au sein de l’équipe. Gabbia, Giménez, Leão et Pulisic manqueront également ce match en raison de blessures.

Les supporters milanais ont toutefois reçu une bonne nouvelle. Gonçalo Ramos, devenu la recrue la plus chère de cette fenêtre de transferts en Serie A et de l’histoire du club, débutera son premier match non officiel avec sa nouvelle équipe dans le onze de départ.

Compositions officielles et derniers tests avant la saison

Cette confrontation sera la dernière étape avant le début officiel de la saison pour les deux entraîneurs. Manchester United, dirigé par Michael Carrick, débutera avec la composition suivante :

Gardien : Lammens

Défenseurs : Dalot, Maguire, Yoro, Shaw

Milieux de terrain : Tielemans, Santos

Milieux offensifs et ailiers : Diallo, Bruno Fernandes, Cunha, Mbeumo

Le Milan de Ruben Amorim a choisi un système en 3-4-2-1 et alignera les joueurs suivants : Torriani, Terracciano, De Winter, Pavlović, Chukwueze, Jashari, Musah, Estupiñán, Loftus-Cheek, Sissè et Gonçalo Ramos.

Rappelons que le Milan doit disputer son premier match de Serie A le 23 août au soir, heure de Tachkent, contre un club de Turin. Ce match de préparation à Wrocław sera donc important pour évaluer les possibilités de l’équipe avant la nouvelle saison.