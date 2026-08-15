Davide Frattesi quitte l’Inter et rejoint la Lazio

L’un des transferts les plus importants de ces derniers jours dans le football italien a été officialisé. Le milieu de terrain Davide Frattesi a officiellement fait ses adieux à l’Inter et à ses supporters, avant de poursuivre sa carrière à la Lazio. Selon Goal.com, le transfert a été conclu.

Davide Frattesi a évolué pendant trois saisons sous les couleurs de l’Inter. Durant cette période, il a disputé 122 matchs toutes compétitions confondues, inscrivant 15 buts et délivrant 12 passes décisives. Son activité sur le terrain et ses actions dans les moments importants ont contribué aux succès de l’équipe.

Des adieux émouvants et du changement

Le joueur a publié sur les réseaux sociaux un message d’adieu émouvant destiné aux supporters de l’Inter. Il y a souligné que leur relation n’avait pas toujours été simple, mais que les moments forts resteraient inoubliables. Davide a notamment reconnu que le soutien des supporters lui avait donné une force particulière.

Selon lui, il est naturel que les parties ne soient parfois pas compatibles et rencontrent certaines difficultés. « Peut-être n’étions-nous pas destinés à rester ensemble, mais à ces moments-là, nous avons fendu le ciel en deux », a écrit le milieu de terrain. Il s’est également souvenu de l’ambiance du stade San Siro, qui lui permettait de se sentir invincible.

Détails du transfert et conditions contractuelles

Le joueur a expliqué qu’après la dernière finale perdue, des changements s’étaient produits en lui. Il a donc estimé qu’il était juste que seuls les joueurs capables de se donner à 100 % restent à l’Inter. Il a déclaré considérer ses coéquipiers comme des frères et des sœurs et resterait toujours un fervent supporter du club.

Sur le plan financier, ce transfert représente une opération relativement avantageuse pour l’Inter. Selon les sources, le club milanais percevra environ 15 millions d’euros grâce à la vente du joueur. De plus, 50 % de la plus-value réalisée lors d’une future revente du joueur à un autre club resteront acquis à son ancien club.

Pour la Lazio, ce transfert constitue une étape importante dans le renforcement de son milieu de terrain. L’arrivée d’un joueur expérimenté et très motivé comme Davide Frattesi devrait donner un nouvel élan au club romain dans la réalisation de ses objectifs. Avec sa nouvelle équipe, le joueur cherchera à exprimer pleinement ses qualités.