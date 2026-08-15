Au Brésil, un père pris après avoir demandé à ChatGPT des conseils pour tuer son fils

·21·Monde
Au Brésil, un père pris après avoir demandé à ChatGPT des conseils pour tuer son fils

Au Brésil, un projet présumé de meurtre visant un adolescent de 14 ans aurait été découvert dans des échanges avec ChatGPT et signalé à la police. L’information a été rapportée par G1.

Le suspect a discuté de son projet avec une intelligence artificielle

Selon la police de l’État d’Espírito Santo, un homme de 43 ans vivant à Eunápolis refusait depuis plusieurs mois de payer une pension alimentaire et avait discuté avec un chatbot de projets visant à faire du mal à son enfant.

Dans ses échanges, il a donné des informations détaillées sur ses intentions et demandé des conseils pour les mettre à exécution.

Après la détection du contenu dangereux des messages, les informations auraient été transmises au FBI américain.

L’enquête a commencé après que le FBI a contacté les autorités brésiliennes. La police a perquisitionné le domicile du suspect et découvert que son projet était sérieux.

L’homme n’a pas encore été arrêté, car il n’a pas eu le temps de mettre son projet à exécution. L’enquête se poursuit.

Les autorités ont indiqué que l’adolescent était actuellement en sécurité et que des mesures étaient prises pour le protéger.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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