Huma, 14 ans, atteinte de trisomie 21, rêve de la Kaaba et économise pour la Omra, attirant tous les regards

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Huma, 14 ans, atteinte de trisomie 21, rêve de la Kaaba et économise pour la Omra, attirant tous les regards

En Turquie, le noble rêve d’une fille de 14 ans nommée Huma attire l’attention de nombreuses personnes. Après avoir vu la Kaaba en rêve, elle a fait de son plus grand objectif le voyage à La Mecque pour accomplir la Omra.

Elle économise pour réaliser son rêve

Huma, qui est atteinte de trisomie 21, a vu la Kaaba en rêve il y a environ huit mois. Depuis, elle est fermement décidée à partir pour la Omra.

Pour réaliser ce rêve, la jeune fille ne dépense pas l’argent de poche qu’on lui donne et met régulièrement de l’argent de côté.

Chaque somme économisée pour Huma pourrait être un pas de plus vers son rêve de se rendre à La Mecque.

Sa sincérité et son rêve attirent l’attention de ses proches ainsi que des utilisateurs des réseaux sociaux.

Soutiendriez-vous une personne qui économise pour un noble rêve comme celui de Huma ?

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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