Le mot décisif : que promet Islam Makhachev à ses fans ?

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Le mot décisif : que promet Islam Makhachev à ses fans ?

La tension a atteint son paroxysme avant le combat vedette de l’ UFC 330 organisé à Philadelphie, aux États-Unis. Le champion russe en titre de 34 ans, Islam Makhachev le prétendant numéro un, Ian Machado Garry a livré une déclaration brève et assurée sur le futur affrontement après leur dernier face-à-face.

Alors qu’il se dirige vers l’octogone pour décrocher une nouvelle victoire, le champion a répondu avec calme aux déclarations provocatrices de son adversaire :

« Il n’est pour moi qu’un objectif de plus. Je suis prêt à 100 % pour ce combat et demain, je rendrai heureux tous les fans présents ici grâce à ma victoire ».

La première défense du titre de Makhachev dans une nouvelle catégorie de poids

Cet affrontement d’Islam Makhachev revêt une importance particulière, puisqu’il s’agira de sa première défense du titre des poids welters :

  • Une victoire historique : Makhachev a disputé son dernier combat à New York, lors de l’ UFC 322 face au puncheur australien Jack Della Maddalenaet a remporté la ceinture par décision unanime des juges ;

  • Un prétendant dangereux : Il devra désormais défendre son statut face à l’Irlandais Ian Garry, l’un des combattants les plus dangereux et invaincus de la catégorie.

Quand et à quelle heure le combat commencera-t-il ?

Horaire du combat vedette du tournoi, organisé au Wells Fargo Center de Philadelphie :

  • Les combattants : Islam Makhachev (champion) — Ian Machado Garry (prétendant numéro 1)

  • Ceinture : Championnat des poids welters de l’UFC

  • Heure de début : Le combat devrait commencer demain, heure de Tachkent, vers 7 h 30 .

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Islam MakhachevIan Machado GarryUFCPhiladelphieWells Fargo Center
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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