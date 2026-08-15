Traitement inhabituel pour le chien policier Deke : des couronnes en titane posées sur ses dents

·26·Monde
Traitement inhabituel pour le chien policier Deke : des couronnes en titane posées sur ses dents

Aux États-Unis, un chien policier nommé Deke s’est gravement blessé aux dents pendant son service. Les vétérinaires ont utilisé une méthode inhabituelle pour préserver sa santé et lui permettre de continuer à travailler.

Des dents gravement endommagées

Les chiens policiers utilisent activement leurs dents pendant leur service. Avec le temps, celles-ci peuvent donc s’user et se fracturer.

Deke a lui aussi été emmené chez le vétérinaire après avoir subi une telle blessure.

Les spécialistes ont posé des couronnes en titane spécialement conçues sur ses dents endommagées.

Pourquoi du titane ?

L’objectif principal des couronnes n’est pas simplement de renforcer les dents. Elles servent à prévenir de nouvelles fractures et les infections.

Le titane est un matériau léger, résistant et durable.

De nouvelles possibilités pour les chiens de service

Selon les spécialistes, ce type de traitement permet aux chiens policiers et militaires K-9 de rester en bonne santé et de servir plus longtemps.

Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Deux femmes trouvent 86 000 euros en espèces dans un meuble abandonné : comment la fortune a-t-elle été répartie ?Deux femmes trouvent 86 000 euros en espèces dans un meuble abandonné : comment la fortune a-t-elle été répartie ?Aujourd'hui, 17:37Huma, 14 ans, atteinte de trisomie 21, rêve de la Kaaba et économise pour la Omra, attirant tous les regardsHuma, 14 ans, atteinte de trisomie 21, rêve de la Kaaba et économise pour la Omra, attirant tous les regardsAujourd'hui, 17:32Une Pakistanaise gagne un million de dollars avec son premier billetUne Pakistanaise gagne un million de dollars avec son premier billetAujourd'hui, 12:08Une femme tuée par des tirs venus d’Afghanistan au TadjikistanUne femme tuée par des tirs venus d’Afghanistan au TadjikistanAujourd'hui, 11:20Un robot fait la manche en Chine : sa demande a stupéfié les internautesUn robot fait la manche en Chine : sa demande a stupéfié les internautesAujourd'hui, 10:55En Italie, le « pire politicien » est jeté dans une rivière — une tradition insolite du Moyen Âge perdureEn Italie, le « pire politicien » est jeté dans une rivière — une tradition insolite du Moyen Âge perdureAujourd'hui, 10:50
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Monde actualités

La demande inattendue d’une mariée kazakhe pour son mahr a stupéfié tout le monde
La demande inattendue d’une mariée kazakhe pour son mahr a stupéfié tout le monde
La liste des invités au mariage de Ronaldo et Georgina fait sensation
La liste des invités au mariage de Ronaldo et Georgina fait sensation
Un grand requin blanc apparaît dans l'Atlantique, un spécimen encore plus grand approche
Un grand requin blanc apparaît dans l'Atlantique, un spécimen encore plus grand approche
Fatemeh, l'artiste qui peint avec ses pieds, réalise son rêve de rencontrer Ronaldo
Fatemeh, l'artiste qui peint avec ses pieds, réalise son rêve de rencontrer Ronaldo
Un dragon géant apparaît dans le ciel de Glasgow et stupéfie tout le monde
Un dragon géant apparaît dans le ciel de Glasgow et stupéfie tout le monde
Le plus beau mot du monde a été annoncé
Le plus beau mot du monde a été annoncé
Une créature aux proies entières dans l'estomac s'échoue sur la plage
Une créature aux proies entières dans l'estomac s'échoue sur la plage
Un drone filme pour la première fois la naissance intégrale d'une baleine
Un drone filme pour la première fois la naissance intégrale d'une baleine