Traitement inhabituel pour le chien policier Deke : des couronnes en titane posées sur ses dents

Aux États-Unis, un chien policier nommé Deke s’est gravement blessé aux dents pendant son service. Les vétérinaires ont utilisé une méthode inhabituelle pour préserver sa santé et lui permettre de continuer à travailler.

Des dents gravement endommagées

Les chiens policiers utilisent activement leurs dents pendant leur service. Avec le temps, celles-ci peuvent donc s’user et se fracturer.

Deke a lui aussi été emmené chez le vétérinaire après avoir subi une telle blessure.

Les spécialistes ont posé des couronnes en titane spécialement conçues sur ses dents endommagées.

Pourquoi du titane ?

L’objectif principal des couronnes n’est pas simplement de renforcer les dents. Elles servent à prévenir de nouvelles fractures et les infections.

Le titane est un matériau léger, résistant et durable.

De nouvelles possibilités pour les chiens de service

Selon les spécialistes, ce type de traitement permet aux chiens policiers et militaires K-9 de rester en bonne santé et de servir plus longtemps.