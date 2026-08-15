Le champion de France «Paris Saint-Germaina réalisé une nouvelle recrue majeure lors du mercato estival. L'entraîneur de l'équipe s'est exprimé pour la première fois en détail au sujet de l'attaquant espagnol Ferran Torres qui a quitté le FC Barcelone pour rejoindre le club parisien. Le coach Luis Enrique a livré une analyse détaillée de sa nouvelle recrue.

Le technicien espagnol a salué les qualités de cet attaquant de 26 ans, qu'il connaît bien pour l'avoir côtoyé en sélection nationale, et a souligné que ce transfert renforcerait considérablement le secteur offensif du club parisien.

« Ferran peut jouer à n'importe quel poste en attaque »

Lors d'un échange avec les journalistes, Luis Enrique a souligné que la polyvalence tactique de sa nouvelle recrue constituait un atout majeur pour l'équipe :

« Ferran TorresJe suis très heureux de son transfert. Nous continuons à renforcer l'effectif. En tant qu'équipe, nous devons toujours rester ouverts aux meilleures opportunités du marché, et Ferran est un joueur de classe mondiale. Nous connaissons très bien son potentiel. Il peut s'adapter rapidement à nos exigences de jeu et, surtout, évoluer à un très haut niveau à n'importe quel poste du secteur offensif. Il est très important de disposer d'un joueur aussi polyvalent dans l'effectif. Nous continuerons à travailler avec le directeur sportif Luis Campos pour renforcer encore l'équipe ».

Champion du monde et statistiques à Barcelone

Ces dernières années, Ferran Torres s'est illustré à un très haut niveau, tant en club que sur la scène internationale :

Efficacité en club : Lors de la dernière saison en club, l'attaquant a disputé au total 49 matchs toutes compétitions confondues, inscrivant 21 buts et délivrant 3 passes décisives ;

Victoire historique : Torres a marqué le but décisif en finale de la Coupe du monde 2026 contre l'Argentine, offrant à l'équipe nationale espagnole le titre mondial ;

Valeur marchande : Le prestigieux portail Transfermarkt estime actuellement la valeur du transfert de ce joueur de 26 ans à 55 millions d'euros.

Le PSG de Luis Enrique compte exploiter la polyvalence de Ferran Torres pour viser les sommets en Ligue 1 et en Ligue des champions lors de la nouvelle saison.

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