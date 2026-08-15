Deux femmes trouvent 86 000 euros en espèces dans un meuble abandonné : comment la fortune a-t-elle été répartie ?

À Bologne, en Italie, 86 000 euros en espèces ont été trouvés dans un vieux meuble abandonné dans la rue. Le plus surprenant est que trois parties ont ensuite revendiqué l’argent.

Deux femmes découvrent par hasard une petite fortune

L’incident s’est produit au printemps 2025. Deux femmes ont trouvé une importante somme d’argent liquide dans un meuble abandonné dans la rue.

Plutôt que de garder l’argent, elles ont contacté le bureau municipal des objets trouvés et ont officiellement remis la somme.

Pour les deux femmes, un simple meuble abandonné s’est soudain transformé en une trouvaille d’une valeur de 86 000 euros.

Un autre prétendant à l’argent est apparu

Entre-temps, l’héritier de l’ancien propriétaire du meuble a également été retrouvé. Les deux femmes et l’héritier ont donc revendiqué l’argent.

La période légale de conservation de l’argent a pris fin le 30 juillet 2026.

Comment les 86 000 euros ont-ils été répartis ?

Selon l’accord conclu, l’une des femmes ayant trouvé l’argent a reçu 33 000 euros. Le reste a été partagé entre la deuxième femme et l’héritier de l’ancien propriétaire du meuble.

Ainsi, les 86 000 euros trouvés dans un simple meuble jeté dans la rue ont finalement été partagés entre trois parties.