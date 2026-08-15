Manchester United et Milan s’affronteront en match amical

Deux géants du football européen — Manchester United et Milan — s’affronteront à Wrocław, en Pologne, lors d’un match amical estival. Selon Goal.com, cette rencontre constituera pour l’équipe dirigée par Ruben Amorim le dernier test sérieux avant son match de débuts en Serie A, le 23 août contre Torino. Goal.com informe que.

Dans le cadre de sa préparation estivale, Milan avait auparavant fait match nul contre l’Inter lors du derby de Perth, avant de s’incliner 0-3 face à Chelsea en Indonésie. Pour l’entraîneur Ruben Amorim, cette rencontre revêt également une importance particulière sur fond de vestiges du passé et de rivalités historiques.

Problèmes d’effectif et débuts

Actuellement, l’effectif des « Rossoneri » est sérieusement mis à l’épreuve par les absences liées aux blessures et les pertes provoquées par le marché des transferts. Fofana, Tomori, Odogu et Nkunku ont été écartés du projet de l’équipe pour des raisons techniques, tandis que Gabbia, Gimenez, Leao et Pulisic ne peuvent pas jouer en raison de diverses blessures.

Malgré cela, les supporters de Milan ont également une bonne nouvelle. Gonçalo Ramos, devenu la recrue la plus chère de l’histoire de la Serie A et du club lors de cette fenêtre des transferts, se prépare à faire ses débuts officieux dans le onze de départ lors de cette rencontre.

Compositions probables et tactique des entraîneurs

Manchester United, l’équipe qui reçoit et dirigée par Michael Carrick, devrait débuter la rencontre en 4-2-3-1. Milan devrait quant à lui utiliser un 3-4-2-1 sous les ordres de Ruben Amorim.

Manchester United (4-2-3-1) : Lammens ; Dalot, Maguire, Heaven, Shaw ; Tielemans, Santos ; Diallo, Bruno Fernandes, Cunha ; Mbeumo. Entraîneur : Carrick.

Lammens ; Dalot, Maguire, Heaven, Shaw ; Tielemans, Santos ; Diallo, Bruno Fernandes, Cunha ; Mbeumo. Entraîneur : Carrick. Milan (3-4-2-1) : Torriani ; Terracciano, De Winter, Pavlovic ; Chukwueze, Jashari, Musah, Estupinan ; Loftus-Cheek, Cissè ; Ramos. Entraîneur : Amorim.

Cette confrontation, qui aura lieu le jour de la fête de Ferragosto, offrira aux deux entraîneurs l’occasion de corriger leurs dernières lacunes avant la nouvelle saison et de tester les joueurs en manque de temps de jeu. Le résultat de la rencontre et les performances des nouvelles recrues seront au centre de l’attention de toute la communauté footballistique.