Le nouveau processeur Tensor G6 destiné à la gamme de smartphones Pixel 11 récemment présentée par Google suscite de vifs débats dans le monde de la technologie. Selon ixbt.com, il s'est avéré que ce SoC n'était pas fabriqué dans les installations de TSMC selon un procédé de gravure en 2 nm, contrairement aux attentes de nombreux observateurs. Cette situation montre une fois de plus à quel point le coût de production des semi-conducteurs et les avancées technologiques sont complexes sur le marché des appareils mobiles modernes. À ce sujet, Ixbt.com rapporte que.

Lors de la présentation, les dirigeants de Google avaient particulièrement insisté sur l'amélioration significative de l'efficacité énergétique de la nouvelle puce. Toutefois, le fait que l'entreprise ait délibérément omis de révéler le procédé de fabrication exact du processeur a attiré l'attention des journalistes. Cette information a ensuite été confirmée par l'un des vice-présidents de Google : le Tensor G6 est en réalité fabriqué dans les usines de TSMC selon un procédé en 3 nm.

Le procédé de fabrication et ses détails

Selon les spécialistes, le procédé exact en 3 nm utilisé pour le Tensor G6 reste encore inconnu. Les analystes supposent toutefois qu'il pourrait s'agir du N3P, utilisé pour la génération précédente Tensor G5, ou d'une technologie avancée similaire. Même si la gravure en 2 nm n'a pas été adoptée, le nouveau processeur continue d'afficher de bonnes performances en matière d'efficacité énergétique.

Les experts citent les facteurs financiers comme principale raison de cette décision. Le passage à un nouveau procédé de fabrication en 2 nm aurait indéniablement fait bondir les coûts de production. Dans un contexte de hausse actuelle des prix de la mémoire vive et du stockage sur le marché mondial, une telle décision aurait pu ne pas être économiquement justifiée pour l'entreprise.

Politique tarifaire et impact sur le marché

Compte tenu des conditions du marché, Google a été contraint d'adopter une politique tarifaire très prudente. En particulier, le modèle de base Pixel 11 a augmenté de 100 dollars par rapport au Pixel 10 précédent. Toutefois, si l'on tient compte du doublement de la capacité de stockage interne, il apparaît que Google n'a pas artificiellement augmenté le prix de son smartphone.

Dans les réalités complexes du marché actuel, le doublement de la capacité de stockage et le maintien d'un prix relativement stable constituent une nouvelle inattendue mais positive pour les consommateurs. Le maintien du processeur Tensor G6 sur un procédé en 3 nm montre également l'importance de trouver un équilibre entre les possibilités technologiques et la viabilité économique.