Le processeur Tensor G6 des smartphones Google Pixel 11 n'est pas en 2 nm comme prévu

·5·Technologie
Le processeur Tensor G6 des smartphones Google Pixel 11 n'est pas en 2 nm comme prévu

Le nouveau processeur Tensor G6 destiné à la gamme de smartphones Pixel 11 récemment présentée par Google suscite de vifs débats dans le monde de la technologie. Selon ixbt.com, il s'est avéré que ce SoC n'était pas fabriqué dans les installations de TSMC selon un procédé de gravure en 2 nm, contrairement aux attentes de nombreux observateurs. Cette situation montre une fois de plus à quel point le coût de production des semi-conducteurs et les avancées technologiques sont complexes sur le marché des appareils mobiles modernes. À ce sujet, Ixbt.com rapporte que.

Lors de la présentation, les dirigeants de Google avaient particulièrement insisté sur l'amélioration significative de l'efficacité énergétique de la nouvelle puce. Toutefois, le fait que l'entreprise ait délibérément omis de révéler le procédé de fabrication exact du processeur a attiré l'attention des journalistes. Cette information a ensuite été confirmée par l'un des vice-présidents de Google : le Tensor G6 est en réalité fabriqué dans les usines de TSMC selon un procédé en 3 nm.

Le procédé de fabrication et ses détails

Selon les spécialistes, le procédé exact en 3 nm utilisé pour le Tensor G6 reste encore inconnu. Les analystes supposent toutefois qu'il pourrait s'agir du N3P, utilisé pour la génération précédente Tensor G5, ou d'une technologie avancée similaire. Même si la gravure en 2 nm n'a pas été adoptée, le nouveau processeur continue d'afficher de bonnes performances en matière d'efficacité énergétique.

Les experts citent les facteurs financiers comme principale raison de cette décision. Le passage à un nouveau procédé de fabrication en 2 nm aurait indéniablement fait bondir les coûts de production. Dans un contexte de hausse actuelle des prix de la mémoire vive et du stockage sur le marché mondial, une telle décision aurait pu ne pas être économiquement justifiée pour l'entreprise.

Politique tarifaire et impact sur le marché

Compte tenu des conditions du marché, Google a été contraint d'adopter une politique tarifaire très prudente. En particulier, le modèle de base Pixel 11 a augmenté de 100 dollars par rapport au Pixel 10 précédent. Toutefois, si l'on tient compte du doublement de la capacité de stockage interne, il apparaît que Google n'a pas artificiellement augmenté le prix de son smartphone.

Dans les réalités complexes du marché actuel, le doublement de la capacité de stockage et le maintien d'un prix relativement stable constituent une nouvelle inattendue mais positive pour les consommateurs. Le maintien du processeur Tensor G6 sur un procédé en 3 nm montre également l'importance de trouver un équilibre entre les possibilités technologiques et la viabilité économique.

GoogleTensor G6Pixel 11TSMCTechnologie
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Le marché des smartphones bon marché se contracte fortement aux États-UnisLe marché des smartphones bon marché se contracte fortement aux États-UnisAujourd'hui, 16:29Les essais de capture du vaisseau spatial Starship avec la tour Mechazilla vont commencerLes essais de capture du vaisseau spatial Starship avec la tour Mechazilla vont commencerAujourd'hui, 15:22Les ventes du premier iPhone pliable pourraient commencer sur un seul marchéLes ventes du premier iPhone pliable pourraient commencer sur un seul marchéAujourd'hui, 14:54Apple alerte les utilisateurs d’iPhone et de Mac concernant de dangereuses cyberattaquesApple alerte les utilisateurs d’iPhone et de Mac concernant de dangereuses cyberattaquesAujourd'hui, 14:30iQOO dévoile un smartphone conceptuel doté d’une batterie de 15 000 mA·chiQOO dévoile un smartphone conceptuel doté d’une batterie de 15 000 mA·chAujourd'hui, 13:55Apple devrait modifier le calendrier de lancement des modèles d’iPhone 18Apple devrait modifier le calendrier de lancement des modèles d’iPhone 18Aujourd'hui, 13:30
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Technologie actualités

La NASA photographie un phénomène inhabituel dans la mer Noire depuis l'espace
La NASA photographie un phénomène inhabituel dans la mer Noire depuis l'espace
La formation d'une nouvelle croûte océanique observée en direct pour la première fois
La formation d'une nouvelle croûte océanique observée en direct pour la première fois
Des scientifiques détectent pour la première fois une atmosphère sur une exoplanète de type terrestre
Des scientifiques détectent pour la première fois une atmosphère sur une exoplanète de type terrestre
L'Apple iPhone 18 Pro apparaît pour la première fois en vidéo : Révolution de l'appareil photo et du design
L'Apple iPhone 18 Pro apparaît pour la première fois en vidéo : Révolution de l'appareil photo et du design
Toyota annonce une garantie à vie pour ses voitures électriques : les batteries seront remplacées gratuitement
Toyota annonce une garantie à vie pour ses voitures électriques : les batteries seront remplacées gratuitement
Un client aux États-Unis achète un PC de jeu puissant à un prix record en magasin
Un client aux États-Unis achète un PC de jeu puissant à un prix record en magasin
Premiers détails sur la série Samsung Galaxy S27 : L'entreprise travaille sur un « Nouveau miracle »
Premiers détails sur la série Samsung Galaxy S27 : L'entreprise travaille sur un « Nouveau miracle »
Tesla présente un nouveau vélo d'équilibre pour enfants
Tesla présente un nouveau vélo d'équilibre pour enfants