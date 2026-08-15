Manchester United et l’AC Milan s’affronteront en amical en Pologne

Selon Goal.com, un match amical de football très attendu se disputera aujourd’hui à Wrocław, en Pologne. Manchester United, club anglais, et l’AC Milan, club italien, s’affronteront. Cette rencontre est considérée comme l’un des matchs les plus attractifs de la préparation estivale. À ce sujet, Goal.com rapporte .

Cette rencontre constituera le dernier test sérieux de l’AC Milan avant le début de la nouvelle saison de Serie A. Le club poursuit ses matchs de préparation sous la direction de l’entraîneur Ruben Amorim. Les Rossoneri ont précédemment fait match nul contre l’Inter lors du derby de Perth, avant de s’incliner face à Chelsea en Indonésie.

Absences et nouvelles recrues dans l’effectif

Le club italien aborde cette rencontre avec d’importants problèmes d’effectif. Plusieurs joueurs clés sont absents en raison de blessures et de situations liées au marché des transferts. Fofana, Tomori, Odogu et Nkunku n’ont notamment pas été retenus sur décision du staff et sont actuellement écartés du projet de l’équipe.

Gabbia, Gimenez, Leao et Pulisic ne pourront également pas jouer en raison de diverses blessures. Malgré cela, Gonçalo Ramos, recrue la plus chère de l’histoire de la Serie A et du club lors de ce mercato, devrait faire ses débuts dans le onze de départ à l’occasion de cette rencontre.

Compositions probables

Selon les sources, les deux équipes devraient débuter la rencontre avec les compositions suivantes :

Manchester United (4-2-3-1) : Lammens, Dalot, Maguire, Heaven, Shaw, Tielemans, Santos, Diallo, Bruno Fernandes, Cunha, Mbeumo. Entraîneur : Michael Carrick.

Lammens, Dalot, Maguire, Heaven, Shaw, Tielemans, Santos, Diallo, Bruno Fernandes, Cunha, Mbeumo. Entraîneur : Michael Carrick. AC Milan (3-4-2-1) : Torriani, Gabbia, De Winter, Pavlovic, Saelemaekers, Modrić, Ricci, Bartesaghi, Loftus-Cheek, Leao, Ramos. Entraîneur : Ruben Amorim.

Après cette rencontre, l’AC Milan entrera directement en compétition officielle. Le club doit affronter le Torino le 23 août lors de la première journée de Serie A. Le match de Wrocław sera donc la dernière occasion pour le staff de corriger toutes les lacunes.