Le PSG recrute Ferran Torres pour 50 millions d’euros

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Le PSG recrute Ferran Torres pour 50 millions d’euros

Le Paris Saint-Germain a officiellement annoncé le transfert de l’attaquant du FC Barcelone Ferran Torres. Selon Goal.com, le champion de France a versé 50 millions d’euros au club catalan pour ce joueur de 26 ans et lui a fait signer un contrat longue durée jusqu’à l’été 2031. À ce sujet, Goal.com rapporte .

Conclu samedi à l’aube, cet accord est entré immédiatement en vigueur. Ce joueur expérimenté, champion du monde, devrait encore renforcer les options offensives de l’équipe parisienne. L’entraîneur du PSG, Luis Enrique, a souligné que cette recrue avait renforcé l’effectif.

Luis Enrique et Ferran Torres à nouveau réunis

L’entraîneur parisien Luis Enrique n’a pas caché sa satisfaction après le transfert de l’international espagnol lors de la conférence de presse précédant le Trophée des Champions. Selon le technicien, la polyvalence et la mentalité de vainqueur de Torres s’intégreront parfaitement à l’équipe.

"Je suis heureux de son arrivée. Je pense que nous renforçons l’équipe, car nous cherchons toujours de bonnes opportunités sur le marché des transferts", rapporte Goal.com, citant Luis Enrique.

Le technicien a ajouté que Torres avait accumulé suffisamment d’expérience sur la scène internationale et que sa capacité à évoluer à n’importe quel poste sur le terrain le distinguait des autres. Enrique a reconnu que le caractère du joueur serait très important pour le club parisien.

Un nouveau défi et des projets pour l’avenir

Ce transfert marque le début d’une nouvelle aventure commune pour Luis Enrique et Ferran Torres après leur passage en équipe nationale espagnole. C’est Enrique qui avait offert au joueur sa première sélection avec la Roja. Cette relation privilégiée devrait sans aucun doute accélérer l’adaptation de l’attaquant à son nouvel environnement en France.

La direction du PSG, notamment le président du club et le directeur sportif Luis Campos, poursuit son activité sur le marché des transferts. L’équipe souhaite renforcer son effectif à tous les niveaux, non seulement pour le championnat national, mais aussi pour la Ligue des champions.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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