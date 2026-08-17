L’affaire Neymar et Thiago Mendes : la poignée de main glaciale au São Januário

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L’affaire Neymar et Thiago Mendes : la poignée de main glaciale au São Januário

Une vieille rivalité entre stars du football brésilien a refait surface. Dimanche, avant le match entre Vasco da Gama et Santos, le milieu de terrain de l’équipe hôte, Thiago Mendes, a délibérément évité de saluer l’attaquant Neymar lors de la traditionnelle poignée de main. Cette attitude glaciale, survenue au stade São Januário, a immédiatement suscité de nombreux commentaires et de vifs débats sur les réseaux sociaux. Selon Goal.com a rapporté l’information.

La tension était déjà palpable avant le coup d’envoi. Alors que les joueurs des deux équipes se saluaient avant d’entrer sur le terrain, Thiago Mendes a ostensiblement ignoré l’attaquant de Santos et refusé sa main tendue. La scène a été captée par les caméras du stade avant de rapidement devenir virale sur Internet. En réaction à la vidéo, Neymar a publié sur son compte officiel un emoji exprimant sa déception.

La réaction des supporters et la tension sur les réseaux sociaux

L’atmosphère du stade s’est encore enflammée, non seulement à cause du comportement des joueurs, mais aussi en raison des supporters présents dans les tribunes. Pendant le match, les fans de Vasco da Gama ont distribué des masques représentant Neymar en pleurs, dans le but de ternir son image et de le déstabiliser mentalement. Cette pression n’est pas passée inaperçue auprès de l’entourage et des amis du joueur.

En particulier, l’ami proche de Neymar, Jota Amancio, a vivement critiqué le comportement de Thiago Mendes sur les réseaux sociaux. Il a rappelé les propos du légendaire footballeur brésilien Ronaldinho, affirmant que les joueurs de moindre envergure font souvent preuve d’un ego excessif, tandis que les véritables stars sont généralement plus simples et plus posées. Cette prise de parole a montré que l’animosité entre les deux joueurs ne se limitait pas au terrain.

Une rivalité qui dure depuis des années

Selon Goal.com, le différend entre Neymar et Thiago Mendes ne date pas d’hier. Ses racines remontent à 2020, en Ligue 1, lors d’un match entre le Paris Saint-Germain et l’Olympique Lyonnais. Ce jour-là, Thiago Mendes avait commis une faute extrêmement brutale sur l’attaquant parisien et reçu un carton rouge. Ce tacle en ciseaux avait causé une grave blessure à la jambe de Neymar.

Même si Thiago Mendes s’était publiquement excusé pour son geste à l’époque, l’incident a laissé une trace indélébile dans la mémoire des deux joueurs. Le père de Neymar, Neymar Senior, avait également vivement dénoncé le manque de sécurité de son fils et la complaisance des arbitres face aux gestes dangereux, estimant que le football devenait de plus en plus brutal. L’incident de dimanche a clairement montré que ces vieilles blessures et ces souvenirs douloureux n’étaient toujours pas oubliés.

NeymarThiago MendesVasco Da GamaSantosFootball
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Jahongir Tursunov
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