Neymar laisse entendre qu’il pourrait mettre fin à sa carrière

L’attaquant légendaire de l’équipe du Brésil, Neymar, a fait une déclaration inattendue sur son avenir en club et n’a pas exclu de mettre un terme à sa carrière à la fin de l’année. Selon Goal.com, le joueur expérimenté de 34 ans envisage sérieusement de prendre sa retraite du football professionnel à l’expiration de son contrat avec son club de cœur, Santos. L’information est rapportée par Goal.com.

Il est apparu récemment que Neymar avait officiellement mis fin à sa carrière avec l’équipe du Brésil. Après la Coupe du monde, il a cessé de jouer sur la scène internationale afin de se consacrer pleinement aux compétitions de clubs. Cependant, son contrat actuel avec Santos expire en décembre et son avenir reste pour l’instant incertain.

Des doutes sur son avenir

La star brésilienne a tenu des propos qui ont fait réfléchir ses supporters lors de la vente aux enchères de l’Institut Neymar Jr., sur sa chaîne YouTube. Il a expliqué ne pas pouvoir encore parler précisément de ses projets, tout dépendant de l’expiration de son contrat en décembre. L’attaquant a reconnu qu’il n’avait pas encore décidé s’il resterait à Santos, rejoindrait un autre club ou raccrocherait définitivement les crampons.

« Je ne sais pas combien de temps je jouerai encore. Pour l’instant, je ne pense pas à m’arrêter, mais je ne peux pas non plus dire exactement combien de temps cela durera », a déclaré Neymar. Il a également souligné que sa priorité était d’honorer jusqu’au bout son contrat avec Santos. Selon le joueur, il reste encore beaucoup de temps avant décembre et il profite de chaque journée en agissant selon les circonstances.

L’état physique et l’impact des blessures

Les échecs de la dernière Coupe du monde et ses problèmes physiques avaient contribué à la fin prématurée de la carrière de Neymar en équipe nationale. Les blessures musculaires qui l’avaient gêné durant le tournoi ont fortement affecté son temps de jeu, le limitant à seulement deux apparitions. Malgré cela, le meilleur buteur de l’histoire de l’équipe du Brésil a déclaré qu’il se sentait actuellement bien sur le plan physique.

« Je me sens de mieux en mieux sur le terrain, et c’est le plus important. Même si je suis dans la dernière phase de ma carrière, je veux toujours progresser », a ajouté le joueur. Il s’est dit satisfait du chemin parcouru, remerciant Dieu pour tous les succès obtenus jusqu’à présent et affirmant ne rien regretter de sa carrière.