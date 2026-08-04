Neymar laisse entendre qu’il pourrait mettre fin à sa carrière

·1·Sport
Neymar laisse entendre qu’il pourrait mettre fin à sa carrière

L’attaquant légendaire de l’équipe du Brésil, Neymar, a fait une déclaration inattendue sur son avenir en club et n’a pas exclu de mettre un terme à sa carrière à la fin de l’année. Selon Goal.com, le joueur expérimenté de 34 ans envisage sérieusement de prendre sa retraite du football professionnel à l’expiration de son contrat avec son club de cœur, Santos. L’information est rapportée par Goal.com.

Il est apparu récemment que Neymar avait officiellement mis fin à sa carrière avec l’équipe du Brésil. Après la Coupe du monde, il a cessé de jouer sur la scène internationale afin de se consacrer pleinement aux compétitions de clubs. Cependant, son contrat actuel avec Santos expire en décembre et son avenir reste pour l’instant incertain.

Des doutes sur son avenir

La star brésilienne a tenu des propos qui ont fait réfléchir ses supporters lors de la vente aux enchères de l’Institut Neymar Jr., sur sa chaîne YouTube. Il a expliqué ne pas pouvoir encore parler précisément de ses projets, tout dépendant de l’expiration de son contrat en décembre. L’attaquant a reconnu qu’il n’avait pas encore décidé s’il resterait à Santos, rejoindrait un autre club ou raccrocherait définitivement les crampons.

« Je ne sais pas combien de temps je jouerai encore. Pour l’instant, je ne pense pas à m’arrêter, mais je ne peux pas non plus dire exactement combien de temps cela durera », a déclaré Neymar. Il a également souligné que sa priorité était d’honorer jusqu’au bout son contrat avec Santos. Selon le joueur, il reste encore beaucoup de temps avant décembre et il profite de chaque journée en agissant selon les circonstances.

L’état physique et l’impact des blessures

Les échecs de la dernière Coupe du monde et ses problèmes physiques avaient contribué à la fin prématurée de la carrière de Neymar en équipe nationale. Les blessures musculaires qui l’avaient gêné durant le tournoi ont fortement affecté son temps de jeu, le limitant à seulement deux apparitions. Malgré cela, le meilleur buteur de l’histoire de l’équipe du Brésil a déclaré qu’il se sentait actuellement bien sur le plan physique.

« Je me sens de mieux en mieux sur le terrain, et c’est le plus important. Même si je suis dans la dernière phase de ma carrière, je veux toujours progresser », a ajouté le joueur. Il s’est dit satisfait du chemin parcouru, remerciant Dieu pour tous les succès obtenus jusqu’à présent et affirmant ne rien regretter de sa carrière.

NeymarSantosBrésilFootballTransfert
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Hansi Flick évoque la situation des joueurs du FC Barcelone après leur sacre mondialHansi Flick évoque la situation des joueurs du FC Barcelone après leur sacre mondialAujourd'hui, 16:18Bubista rejoint le RS Berkane : une nouvelle ère commence-t-elle au Cap-Vert ?Bubista rejoint le RS Berkane : une nouvelle ère commence-t-elle au Cap-Vert ?Aujourd'hui, 15:25Islam Makhachev met fin aux rumeurs de retraite : objectif, le recordIslam Makhachev met fin aux rumeurs de retraite : objectif, le recordAujourd'hui, 15:20Randal Kolo Muani quitte Paris et signe avec la Juventus jusqu'en 2031Randal Kolo Muani quitte Paris et signe avec la Juventus jusqu'en 2031Aujourd'hui, 15:15Pourquoi le transfert de Miki van de Ven est-il au point mort ?Pourquoi le transfert de Miki van de Ven est-il au point mort ?Aujourd'hui, 14:52Cristian Chivu relativise l’importance du derby milanais de pré-saisonCristian Chivu relativise l’importance du derby milanais de pré-saisonAujourd'hui, 14:31
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Sport actualités

Cristiano Ronaldo se repose en famille après l'élimination à la Coupe du Monde
Cristiano Ronaldo se repose en famille après l'élimination à la Coupe du Monde
La raison du mariage précoce d'Abdukodir Khusanov a été révélée
La raison du mariage précoce d'Abdukodir Khusanov a été révélée
Le destin tragique de la star qui a éliminé l'Ouzbékistan de la Coupe du Monde 2026
Le destin tragique de la star qui a éliminé l'Ouzbékistan de la Coupe du Monde 2026
Shakira révèle qui l'a aidée à contacter Mbappé
Shakira révèle qui l'a aidée à contacter Mbappé
Un défenseur ouzbek en route pour la Bundesliga : Le montant du transfert dévoilé
Un défenseur ouzbek en route pour la Bundesliga : Le montant du transfert dévoilé
Lamine Yamal révèle ce que Messi lui a dit après la finale
Lamine Yamal révèle ce que Messi lui a dit après la finale
Erling Haaland rentre des États-Unis avec un souvenir insolite : la star de Manchester City surprend ses fans
Erling Haaland rentre des États-Unis avec un souvenir insolite : la star de Manchester City surprend ses fans
Coup de théâtre à City : Maresca met 25 joueurs sur le marché
Coup de théâtre à City : Maresca met 25 joueurs sur le marché