Neymar pourrait manquer le match contre Palmeiras en raison du terrain synthétique

La participation de l’attaquant brésilien de Santos, Neymar, au prochain match de son équipe contre Palmeiras, en quarts de finale de la Copa do Brasil, est incertaine. Le terrain synthétique du stade Nubank Parque inquiète les supporters et le staff technique. Âgé de 34 ans, le joueur critique depuis longtemps les terrains synthétiques, estimant qu’ils augmentent le risque de blessures. Selon Goal.com en fait état.

Selon ixbt.com, la star brésilienne n’a pas encore décidé si elle participerait à cette rencontre importante, prévue le 26 août. Son hésitation intervient à un moment crucial pour Santos, qui aborde les dernières étapes décisives de la saison. La position de l’attaquant expérimenté contre les terrains synthétiques reste ferme et s’explique par de précédentes blessures.

Un lourd passif lié aux terrains synthétiques

L’aversion de Neymar pour les pelouses synthétiques n’est pas nouvelle. Après s’être blessé à la jambe sur un terrain synthétique lors d’un match contre l’Atlético Mineiro, le joueur avait écrit ouvertement sur ses réseaux sociaux que ce type de surface n’était pas adapté au football professionnel. Il a également comparé à plusieurs reprises la pelouse du stade de Palmeiras à des petits terrains synthétiques, soulignant combien il était difficile d’y jouer.

Selon l’attaquant, le gazon synthétique limite les mouvements des footballeurs et augmente fortement le risque de blessure. C’est pourquoi le joueur et son entourage sont préoccupés avant cette rencontre importante. Le staff technique devra analyser attentivement l’état physique du joueur et les conditions du terrain avant le match prévu au calendrier.

Les performances récentes et les résultats de l’équipe

Malgré ses inquiétudes concernant les terrains synthétiques, Neymar continue d’afficher un excellent niveau de jeu. Lors du match aller des huitièmes de finale de la Copa Sudamericana, Santos a récemment signé une victoire pleine de caractère contre Macará. Mené après avoir encaissé un but en début de rencontre, le Peixe a égalisé avant de s’imposer 2-1.

Malgré une légère gêne au genou et à la cheville, Neymar a montré lors de cette rencontre qu’il restait le leader de son équipe. Il a délivré une passe décisive sur le but de Gabigol, puis a contribué en seconde période au but de William Arão après une action initiée sur corner. Interrogé après le match sur la pelouse de Palmeiras, le joueur a déclaré qu’il restait du temps et qu’il n’y pensait pas encore.

L’issue de cette confrontation constituera l’un des principaux tests de la saison pour Santos comme pour Neymar. Les résultats de l’équipe lors des prochains matchs et la présence ou non de l’attaquant expérimenté se préciseront dans les prochains jours.