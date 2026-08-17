Accrochage entre Neymar et Thiago Mendes lors de Vasco da Gama-Santos

·4·Sport
Accrochage entre Neymar et Thiago Mendes lors de Vasco da Gama-Santos

Les vieilles rivalités et les inimitiés personnelles du monde du football ont une nouvelle fois provoqué un affrontement majeur. Le match disputé hier, dimanche, au stade São Januário entre Vasco da Gama et Santos est resté marqué par des duels acharnés et la tension entre les deux capitaines, Neymar et Thiago Mendes. Malgré la large victoire 3-0 de Santos, l’attention s’est surtout portée sur les relations entre les joueurs. Goal.com rapporte .

Refus de se serrer la main et tension sur le terrain

Selon les informations publiées par thege.globo, le capitaine de Vasco da Gama, Thiago Mendes, a refusé de serrer la main à Neymar, le leader de l’équipe adverse, avant le coup d’envoi. Cette attitude a encore accru la tension pendant le match. En première période, un geste appuyé de Mendes a provoqué la colère de la star de Santos. Peu après, les deux joueurs se sont retrouvés face à face et ont commencé à échanger vivement.

La situation est devenue si tendue que Neymar est tombé au sol, affirmant que son adversaire l’avait touché au visage. D’autres joueurs ont immédiatement dû les séparer afin d’empêcher la dispute de dégénérer. Dans une interview accordée après la première période, Neymar a vivement critiqué le capitaine adverse, le qualifiant d’« idiot », et a évoqué d’anciens incidents survenus en France.

Neymar a déclaré dans son interview : « C’est quelqu’un qui cherche toujours les problèmes et aime se donner une image de dur, cela a toujours été comme ça. Je le dis avec respect, mais c’est un idiot. Il m’avait déjà blessé lorsque je jouais au Paris Saint-Germain et il a dit qu’il recommencerait aujourd’hui. Nous verrons s’il en aura le courage. »

La réponse de Thiago Mendes et les critiques envers l’arbitrage

De son côté, Thiago Mendes s’est également exprimé sur l’incident, affirmant qu’il s’agissait d’un simple duel de football. Il a estimé que le comportement de Neymar constituait un manque de respect envers son équipe.

« C’est une situation ordinaire, c’est le football, chacun défend son équipe. Je demandais simplement un peu de respect. Lorsque Neymar a célébré son but, il a fait signe à nos supporters de se taire. Je n’ai rien dit de déplacé, mais il m’a manqué de respect », a déclaré Mendes.

Le capitaine de Vasco da Gama s’est également plaint du fait que l’arbitre central Rafael Rodrigo Klein n’ait sifflé que dans un seul sens : « Le match est presque devenu le spectacle de Neymar. L’arbitre n’a pas sifflé une seule fois en notre faveur. Malheureusement, nous n’avons rien pu faire dans cette situation et nous avons quitté le terrain avec une défaite. »

NeymarSantosVasco Da GamaThiago MendesFootball
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Débuts ratés pour Enzo Maresca et un triste antirecord vieux de 120 ansDébuts ratés pour Enzo Maresca et un triste antirecord vieux de 120 ansAujourd'hui, 13:37Manchester City face de lourdes épreuves après l’ère Pep GuardiolaManchester City face de lourdes épreuves après l’ère Pep GuardiolaAujourd'hui, 13:36Liverpool a proposé 135 millions d’euros au PSG pour Bradley BarcolaLiverpool a proposé 135 millions d’euros au PSG pour Bradley BarcolaAujourd'hui, 13:20Ruben Amorim adresse un avertissement à Rafael LeãoRuben Amorim adresse un avertissement à Rafael LeãoAujourd'hui, 13:18Le FC Barcelone se prépare à accueillir João Cancelo et RodriLe FC Barcelone se prépare à accueillir João Cancelo et RodriAujourd'hui, 12:58Liverpool termine sa préparation par une victoireLiverpool termine sa préparation par une victoireAujourd'hui, 12:34
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Sport actualités

Shakira révèle qui l'a aidée à contacter Mbappé
Shakira révèle qui l'a aidée à contacter Mbappé
Moment de sincérité : Abduqodir Husanov adresse un message vidéo à une légende du Kazakhstan
Moment de sincérité : Abduqodir Husanov adresse un message vidéo à une légende du Kazakhstan
Lamine Yamal révèle ce que Messi lui a dit après la finale
Lamine Yamal révèle ce que Messi lui a dit après la finale
Un pari de 12 jours transformé en titre : Murodov écrit l'histoire (vidéo)
Un pari de 12 jours transformé en titre : Murodov écrit l'histoire (vidéo)
Cristiano Ronaldo a fixé la date de sa retraite internationale avec le Portugal
Cristiano Ronaldo a fixé la date de sa retraite internationale avec le Portugal
Après Abdukodir Khusanov, Lens cible une autre star ouzbèke
Après Abdukodir Khusanov, Lens cible une autre star ouzbèke
Quelle note a obtenue Abduqodir Khusanov pour son premier match avec Manchester City ?
Quelle note a obtenue Abduqodir Khusanov pour son premier match avec Manchester City ?
La FIFA dévoile les statistiques impressionnantes d'Abduqodir Husanov
La FIFA dévoile les statistiques impressionnantes d'Abduqodir Husanov