Accrochage entre Neymar et Thiago Mendes lors de Vasco da Gama-Santos

Les vieilles rivalités et les inimitiés personnelles du monde du football ont une nouvelle fois provoqué un affrontement majeur. Le match disputé hier, dimanche, au stade São Januário entre Vasco da Gama et Santos est resté marqué par des duels acharnés et la tension entre les deux capitaines, Neymar et Thiago Mendes. Malgré la large victoire 3-0 de Santos, l’attention s’est surtout portée sur les relations entre les joueurs. Goal.com rapporte .

Refus de se serrer la main et tension sur le terrain

Selon les informations publiées par thege.globo, le capitaine de Vasco da Gama, Thiago Mendes, a refusé de serrer la main à Neymar, le leader de l’équipe adverse, avant le coup d’envoi. Cette attitude a encore accru la tension pendant le match. En première période, un geste appuyé de Mendes a provoqué la colère de la star de Santos. Peu après, les deux joueurs se sont retrouvés face à face et ont commencé à échanger vivement.

La situation est devenue si tendue que Neymar est tombé au sol, affirmant que son adversaire l’avait touché au visage. D’autres joueurs ont immédiatement dû les séparer afin d’empêcher la dispute de dégénérer. Dans une interview accordée après la première période, Neymar a vivement critiqué le capitaine adverse, le qualifiant d’« idiot », et a évoqué d’anciens incidents survenus en France.

Neymar a déclaré dans son interview : « C’est quelqu’un qui cherche toujours les problèmes et aime se donner une image de dur, cela a toujours été comme ça. Je le dis avec respect, mais c’est un idiot. Il m’avait déjà blessé lorsque je jouais au Paris Saint-Germain et il a dit qu’il recommencerait aujourd’hui. Nous verrons s’il en aura le courage. »

La réponse de Thiago Mendes et les critiques envers l’arbitrage

De son côté, Thiago Mendes s’est également exprimé sur l’incident, affirmant qu’il s’agissait d’un simple duel de football. Il a estimé que le comportement de Neymar constituait un manque de respect envers son équipe.

« C’est une situation ordinaire, c’est le football, chacun défend son équipe. Je demandais simplement un peu de respect. Lorsque Neymar a célébré son but, il a fait signe à nos supporters de se taire. Je n’ai rien dit de déplacé, mais il m’a manqué de respect », a déclaré Mendes.

Le capitaine de Vasco da Gama s’est également plaint du fait que l’arbitre central Rafael Rodrigo Klein n’ait sifflé que dans un seul sens : « Le match est presque devenu le spectacle de Neymar. L’arbitre n’a pas sifflé une seule fois en notre faveur. Malheureusement, nous n’avons rien pu faire dans cette situation et nous avons quitté le terrain avec une défaite. »