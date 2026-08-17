Le post retentissant de Khabib Nurmagomedov après la finale de l’UFC 330

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Le post retentissant de Khabib Nurmagomedov après la finale de l’UFC 330

Le prestigieux tournoi d’arts martiaux mixtes qui s’est achevé à Philadelphie, aux États-Unis, l’UFC 330 a placé son combat principal au centre de l’attention des fans de MMA du monde entier. Le champion russe en titre des poids mi-moyens, Islam Makhachev, a affronté le dangereux prétendant irlandais, Ian Machado Garry,dans un combat acharné en cinq rounds, s’imposant par décision des juges et défendant avec succès sa ceinture.

Après le combat, l’ancien champion invaincu de l’UFC, ainsi que l’un des amis et mentors les plus proches de Makhachev, Khabib Nurmagomedov, a publié un message spécial sur ses réseaux sociaux pour féliciter Islam pour ce succès historique.

« Il a conquis tous les sommets et battu le record »

Khabib Nurmagomedov a salué la place de Makhachev dans l’histoire du sport et lui a adressé ses vœux sincères :

« La “réussite” est un mot qui revêt une importance particulière dans le sport. Islam et la “réussite” sont devenus presque synonymes. Il a conquis tous les sommets qu’il était possible d’atteindre dans ce sport, battu le record de victoires consécutives dans l’histoire de l’UFC et mérite pleinement d’être considéré comme l’un des plus grands athlètes à être entrés dans l’octogone.

Qu’Allah Tout-Puissant te garde toujours sous Sa protection, te préserve dans la bonté et la bénédiction, mon frère ».

Une série de victoires historique et un statut de légende

La victoire contre Ian Machado Garry a encore renforcé le statut de Makhachev comme leader incontesté de l’histoire de l’UFC :

  • Records battus : Islam Makhachev a établi la plus longue série de victoires de l’histoire de l’organisation, dépassant le record d’Anderson Silva ;

  • 29e victoire : Grâce à ce résultat, Islam a porté son total de victoires en carrière à 29 et rejoint la marque de Khabib Nurmagomedov (29-0).

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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